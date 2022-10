SENIGALLIA - Allo chef Moreno Cedroni la Guida i Ristoranti d’Italia 2023 del Gambero Rosso ha riservato nuove sorprese, il suo 'Moreno e Luca... no pesce’ ha ottenuto il riconoscimento di ‘Menù dell’Anno 2023’

La ‘Madonnina del Pescatore’ conferma le Tre Forchette. Ma nuove soprese ha riservato per lo chef Moreno Cedroni, la Guida i Ristoranti d’Italia 2023 del Gambero Rosso. Nella graduatoria dei migliori ristoranti italiani 2023 di 50 top Italy si attesta all’undicesima posizione e oltre alle ‘Tre Forchette’ con un punteggio di 93/100 e il suo menù Moreno e Luca ‘no pesce’ ha ottenuto il riconoscimento di ‘Menù dell’Anno 2023’.

«Tantissime soddisfazioni riempono i nostri cuori e le nostre teste, frutto del nostro continuo studio della materia, alla ricerca della “perfezione” – – spiega lo chef stellato del noto ristorante di Senigallia –Il menù ‘Luca e Moreno… senza pesce’, non vuole essere una provocazione, nel menù vi è molto mare, ma il desiderio di utilizzare ingredienti animali e vegetali mai usati prima. Questo menù nasce da un fertile creatività, che con Luca esercitiamo prima della riapertura della stagione in corso, dove abbiamo portato avanti studi sui vegetali, sulle interiore marine e terrene, quest’anno ci concentreremo molto sulle alghe. Vogliamo ringraziare la Guida del Gambero Rosso per l’incessante lavoro e grazie a tutto il team de ‘La Madonnina del Pescatore’ per la generosità e per la passione profusa».

