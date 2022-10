POTENZA PICENA - La presidente del centro con sede a Montecanepino ringrazia il gruppo «per questa importante donazione che permetterà all'associazione di investire maggiori risorse nelle attività così da implementare i servizi educativi offerte alle famiglie»

Il gruppo Riders Douhet di Porto Potenza ha donato i proventi del motoraduno all’Anffas di Potenza Picena. E’ avvenuta nei giorni scorsi la consegna del ricavato della festa organizzata il 30 e 31 luglio dai riders locali. Due giorni di festeggiamenti hanno inaugurato questa estate la nuova sede del moto club potentino, divisione del Vintage Motorcycle Franco Uncini. Tra moto, musica e buon cibo trova spazio anche la generosità.

«Come promesso dal presidente Antonio Tarica – spiega l’associazione – il ricavato della serata è stato devoluto interamente all’Anffas locale, per questo una delegazione di riders ha incontrato i ragazzi e i dipendenti del centro diurno con sede a Montecanepino. La presidente dell’Anffas Cecilia Latini, a nome di tutti i soci, ci tiene a ringraziare il gruppo Riders Douhet per questa importante donazione che permetterà all’associazione di investire maggiori risorse nelle attività del centro così da implementare i servizi educativi offerte alle famiglie – conclude l’associazione -. L’Anffas di Potenza Picena è certa che questo gesto darà il via ad una preziosa collaborazione tra le due associazioni che da anni svolgono la loro attività nel territorio potentino».