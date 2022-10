Da anni maltratta la moglie,

poi le minacce di morte e l’aggressione:

marito allontanato dalla casa familiare

TOLENTINO - Applicata la normativa del Codice Rosso. Per l'uomo il divieto di avvicinamento all'abitazione e l'obbligo di mantenere una distanza prestabilita dall'appartamento e dai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge: il controllo sul rispetto delle prescrizioni tramite braccialetto elettronico

25 Ottobre 2022 - Ore 09:18 - caricamento letture

Da anni maltratta la moglie fino ad arrivare alle minacce di morte e ad un’aggressione fisica. Attivata la procedura del codice rosso dai carabinieri per la situazione di grave disagio nella relazione di una coppia di Tolentino.

Su richiesta del pm, il Gip ha emesso nei confronti dell’uomo l’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento, eseguita dai carabinieri. L’indagato dovrà mantenere una distanza prestabilita dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e il controllo sul rispetto delle prescrizioni viene attuato grazie al braccialetto elettronico.

Le indagini dirette dalla Procura di Macerata hanno fatto emergere un quadro di gravi maltrattamenti che andavano avanti da anni. La donna, insultata continuamente, controllata in tutto, obbligata a assecondare il marito in ogni prepotenza e privazione impostale, nel corso del tempo, ha spesso ridimensionato i fatti nella speranza di mantenere unito il nucleo familiare, contando su un cambiamento nel comportamento del coniuge. Ma le condotte denigratorie sono continuate, fino alle minacce di morte e ad un’aggressione fisica, ponendo la vittima, già emotivamente fragile per la progressiva destrutturazione dovuta ai maltrattamenti subiti, in una condizione di ulteriore progressiva prostrazione. I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno quindi attivato la procedura del codice rosso, che si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela di coloro che subiscono maltrattamenti e altri gravi reati, in particolare nell’ambito delle relazioni di convivenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA