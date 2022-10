VOLLEY - Le maceratesi ospiteranno domani, mercoledì, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia alle 20,30. La palleggiatrice Maria Irene Ricci: «Ci aspetta una battaglia contro una formazione con cui possiamo giocarcela, l'obiettivo è conquistare i primi punti della stagione»

Arriva anche il momento dell’esordio casalingo per la Cbf Balducci Hr Macerata che domani, mercoledì, alle 20.30, scenderà in campo per la prima volta in Serie A1 femminile al Banca Macerata Forum contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, seconda giornata del girone di andata. Dopo la sconfitta rimediata a Novara con una delle formazioni più attrezzate del campionato, le ragazze di Luca Paniconi cercano i primi punti della stagione affrontando le umbre, già incontrate nel pre-campionato nell’allenamento congiunto dell’8 ottobre scorso. Obiettivo riscatto per Fiesoli e compagne, determinate a regalare ai tifosi che vivranno la prima avventura in Serie A1 casalinga un esordio vincente.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Da oggi biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum. Giorni e orari: martedì dalle 17 alle 19 e mercoledì, giorno della gara, dalle 17.30 ad inizio match.

«L’Hr Volley invita tutti i tifosi che saranno al Banca Macerata Forum per la storica prima casalinga in Serie A1 ad indossare la maglia arancio “Forza ragazze” – si legge nella nota -. Chi la possiede già è pregato di indossarla, altrimenti sarà disponibile in omaggio all’ingresso del palasport».

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia è guidata dai tecnici Bertini e Giovi, che fanno parte anche dello staff della Nazionale italiana che ha appena preso parte ai Mondiali, arrivando quindi in Umbria a preparazione inoltrata. In cabina di regia ci sarà Dilfer a formare una diagonale tutta statunitense con l’opposta Samedy. Al centro Nwakalor insieme all’olandese Polder (reduce anche lei dal Mondiale), in banda Guerra e la svedese Lazic. Il libero è Armini. Nella prima giornata umbre sconfitte 0-3 in casa dalla corazzata Scandicci.

«La gara con Perugia sarà molto importante nel nostro nuovo percorso nel campionato di Serie A1, vogliamo riscattare il match di domenica scorsa a Novara che ci ha visti giocare contro una squadra fortissima: domani sera avremo la possibilità di scendere in campo davanti al nostro pubblico per la prima volta e sono sicura che avremo un grande sostegno da parte di tutti i nostri tifosi – dice Maria Irene Ricci, palleggiatrice della Cbf Balducci Hr Macerata -. Ci aspetta una battaglia contro una formazione con cui possiamo giocarcela, quindi le parole d’ordine sono determinazione e tanta voglia di dare il massimo. Conosciamo già le nostre avversarie per via dell’ultimo test pre-campionato che abbiamo disputato con la Bartoccini-Fortinfissi, non sarà facile perché Perugia ha dimostrato proprio in quell’occasione di essere un’ottima formazione ma l’obiettivo verso cui siamo focalizzate è sicuramente conquistare i primi punti della stagione».

«Domani ci aspetta una partita molto diversa, incontriamo una neopromossa ma questo non vuol dire che la difficoltà sarà inferiore, anzi sarà maggiore perché l’affronteremo fuori casa contro una squadra che è partita si male ma perché ha avuto la prima trasferta a Novara e quello non è un campo facile – parla Matteo Bertini, allenatore Bartoccini-Fortinfissi Perugia -. Noi dobbiamo andare in cerca del risultato è una partita che per noi vuol dire tanto anche per il morale e quindi dobbiamo assolutamente andare con l’idea di fare il risultato. Dall’altra parte troveremo una squadra molto ben organizzata in tutti i fondamentali e che ha molto entusiasmo, quindi dovremo essere bravi ad andare la per cercare d’imporre il nostro ritmo ed il nostro gioco, cercando di aggredire il gioco avversario in tutti i fondamentali».

Gli arbitri dell’incontro saranno Stefano Caretti (Roma) e Antonella Verrascina (Roma).

I prezzi dei biglietti per le singole gare:

– Nero (settore tribuna): intero 25 euro, ridotto 18 euro

– Rosso (settore gradinata centrale, gradinata laterale nord/sud): intero 18 euro, ridotto 15 euro

– Verde (settori parterre nord): intero 18 euro, ridotto 15 euro

– Arancio (settori curva nord, curva sud): intero 10 euro, ridotto 7 euro

Le riduzioni sono valide per under 18 e over 65. Ingresso gratuito fino a 12 anni tranne settore nero