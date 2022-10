CIVITANOVA - Oggi la sentenza al tribunale di Macerata: 3 anni e 9 mesi. Vittima Mauro Raschia (in foto) che era parte civile al processo

Commerciante colpito alla testa con una bottigliata, l’aggressore condannato a 3 anni e 9 mesi al tribunale di Macerata. I fatti risalgono ad alcuni anni fa ed erano avvenuti al bar Ternana di Civitanova. A quell’epoca il gestore del locale era Mauro Raschia (che ora gestisce altre attività, sempre a Civitanova). Il commerciante rimase ferito in modo grave a causa di quell’aggressione. In tutto erano state sei le persone a finire sotto accusa per una rissa che si era scatenata nel bar il 25 giugno del 2014.

Quattro di queste avevano patteggiato in udienza preliminare, un’altra aveva fatto l’abbreviato. A loro cinque venivano contestati la rissa e i danneggiamenti al locale di via Duca degli Abruzzi.

L’ultimo imputato, Daniele Saccia, 33 anni, di Giulianova, aveva deciso di fare il processo con rito ordinario. Il giovane doveva rispondere oltre che di rissa e danneggiamenti anche di aver colpito Raschia con una bottigliata. La rissa sarebbe nata per via di uno sguardo di troppo tra due gruppi di persone che si trovavano nel locale. Le cose erano degenerate e anche il gestore del bar era rimasto ferito. Oggi al processo Raschia era parte civile, assistito dall’avvocato Maurizio Vallasciani. L’accusa era sostenuta dal pm Raffaela Zuccarini.

(Gian. Gin.)