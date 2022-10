Diplomati in meccanica

premiati con le borse di studio

SAN SEVERINO - La cerimonia è avvenuta nell'aula magna dell'Itts. A ricevere il riconoscimento Marco Fermani, Tommaso Tittarelli, Leonardo Tartabini, Francesco Bisonni e Luca Rocci

24 Ottobre 2022 - Ore 19:07

Nell’aula magna dell’Itts “Divini” di San Severino, sabato scorso, si è svolta l’annuale cerimonia di assegnazione delle borse di studio ai diplomati in meccanica. L’idea, nata da Andrea Menichelli della ditta Bit&Gml di Corridonia, quest’anno è stata arricchita da una ulteriore borsa di studio offerta dalla Esa Project di Castelraimondo.

Premiati in denaro con 300 euro gli studenti con il massimo dei voti all’Esame di Stato, gli studenti con le pagelle migliori negli anni di frequentazione dell’Itts e coloro che hanno partecipato all’attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto). Il dirigente scolastico Sandro Luciani, oltre a salutare gli intervenuti, ha voluto ancora una volta sottolineare come «il contatto diretto tra scuola e mondo del lavoro sia per l’Itts uno degli obiettivi principali». Sia Andrea Menichelli della Bit&Gml che Massimiliano Palombi della Esa Project hanno fatto presente agli studenti delle classi delle seconde intervenuti, come «una buona parte dei loro attuali dipendenti provenga dai diplomati in meccanica dell’Itts “Divini”, a dimostrazione che l’offerta formativa dell’istituto sia tuttora “al passo con i tempi”».

Andrea Menichelli, come già nella precedente edizione, ha illustrato ai ragazzi quale lavoro viene svolto nelle diverse aziende e quale ruolo abbia al loro interno la figura del perito meccanico. «Interessanti gli spunti emersi nel corso dell’incontro – sottolinea l’istituto -, in cui è stato sottolineato quanto il nostro territorio necessiti di figure competenti e di una qualificazione anche verso quella manualità di finitura che rischia di venire meno con l’uscita dal mondo del lavoro delle maestranze più anziane». Marco Ciciani della Esa Project di Castelraimondo «ha voluto enfatizzare come la figura del perito meccanico non si fermi al solo aspetto del “disegno al Cad” davanti ad un pc, ma come lo stesso sia anche adoperato nella fase di post processing ovvero per migliorare il prodotto realizzato».

La cerimonia si è chiusa con la premiazione di Marco Fermani (per aver svolto l’esperienza di Pcto alla Bit&Gml e per il voto ottenuto all’Esame di Stato), Tommaso Tittarelli (per aver ottenuto uno dei voti maggiori all’Esame di Stato, 100/100, ed il miglior punteggio con i voti nelle materie tecniche relative allo scrutinio del primo quadrimestre del quinto anno), Leonardo Tartabini (per aver il Pcto alla Esa Project e per il voto finale all’Esame di Stato, 100/100), Francesco Bisonni e Luca Rocci (sempre per il successo ottenuto all’Esame di Stato,100/100).

