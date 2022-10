Tolentino resta in nove e va ko,

Pampano trascina il Montegiorgio

SERIE D - Al Tamburrini i cremisi perdono 1 a 0, decisivo il rigore trasformato dall'attaccante rossoblu in seguito al rosso rimediato da Salvatelli (in precedenza doppio giallo per Marcelli). Nel recupero i cremisi recriminano per un penalty non concesso a Nacciarriti

23 Ottobre 2022 - Ore 17:28 - caricamento letture

Il Tolentino, tra le proteste, perde 1 a 0 a Montegiorgio. Al Tamburrini decide il derby marchigiano un rigore di Pampano all’83’, con tanto di espulsione del subentrato Salvatelli per fallo da ultimo uomo (in precedenza doppio giallo a Marcelli). In nove, i cremisi attaccano nel finale e protestano per un penalty non concesso sull’atterramento di Nacciarriti in area, causato dal difensore locale Diop. I ragazzi di Mattoni subiscono la quarta sconfitta consecutiva e vengono agguantati a quota 8 proprio dai rossoblu fermani, scivolando in zona playout. Domenica prossima al Della Vittoria arriva il Cynthialbalonga.

La cronaca. Al primo tentativo dei padroni di casa, il portiere cremisi Moro si esalta con un miracolo e sventa il pericolo sul colpo di testa di Cardoni. Il resto della prima frazione registra poche occasioni, solo Pampano tanta qualche guizzo (debole dalla distanza, fuori dallo specchio e non riesce nel tap in). L’unico tiro del Tolentino è di Vitiello, facile per Forconesi. Ad inizio ripresa Tizi calcia dal dischetto, troppo centrale. Al 7′ Moro ancora una volta chiude lo specchio a Monza, dopo l’incrocio dei pali colpito da Cardoni. Il portiere cremisi blocca anche la punizione di Pampano al quarto d’ora. Al 21′ il Tolentino resta in dieci a causa della doppia ammonizione rimediata da Marcelli, al 37′ addirittura in nove per il rosso a Salvatelli, fallo da ultimo uomo: Pampano trasforma il seguente rigore. Penalty reclamato a gran voce anche dai ragazzi di Mattoni, per un atterramento di Nacciarriti. I cremisi si riversano in avanti e in contropiede Marini fallisce il possibile pareggio. Finisce 1 a 0.

Il tabellino:

MONTEGIORGIO: Forconesi, Perini (76′ Misin), Morganti, De Angelis, Baraboglia, Diop, Cardoni, Monza (58′ Zancocchia), Antichi (61′ Perpepaj), Santoro (70′ Tenkorang), Pampano (90′ Marini). A disp.: Pettinari, Vignaroli, Del Rosso, Rango. All.: Del Gatto.

TOLENTINO: Moro, Adorni, Riberon (64′ Salvatelli), Stefoni, Marcelli, Nagy, Lattanzi, Massarotti (89′ Nacciarriti), Vitiello (84′ Moscati), Alagia (59′ Tankuljic), Tizi (65′ Rozzi). A disp.: Giorgi, Di Biagio, Giuli, Pottetti. All.: Mattoni.

TERNA ARBITRALE: Torreggiani di Civitavecchia (Spizuoco di Cagliari – Massa di Carbonia)

RETE: 83′ Pampano (rig.)

NOTE: ammoniti: Moro, Stefoni e Riberon. Espulsi: Marcelli al 65′ (doppio giallo) e Salvatelli all’83’ . Angoli: 2-1. Recupero: 6′ (1′ + 5′).

