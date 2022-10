Sangiustese, due legni e un solo punto.

Sconfitta che brucia per il Chiesanuova

ECCELLENZA - I rossoblu chiudono 1 a 1 in casa contro il Fabriano Cerreto, a segno Zira. I biancorossi, seguiti da un centinaio di tifosi, perdono 1 a 0 in trasferta contro la Forsempronese: gol subito al 95', con proteste ospiti per un dubbio fallo sul portiere Zoldi

Un punto per la Sangiustese, nessuno per il Chiesanuova, nella settima giornata d’andata nel campionato di Eccellenza. I ragazzi di Possanzini pareggiano 1 a 1 contro il Fabriano Cerreto al La Croce di Montegranaro. Succede tutto nella ripresa: Zira porta avanti i suoi grazie ad un gran tiro rasoterra a fil di palo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi due traverse “rossoblu”, una di Rossi e l’altra di Zira. Infine, la beffa degli ospiti, che trovano il gol a pochi minuti dal triplice fischio: leggerezza difensiva di Monserrat, palla al centro per l’accorrente Magnanelli che realizza. Subiscono gol a tempo scaduto anche i biancorossi di Giacometti: nella tana della Forsempronese finisce 1 a 0 per i locali. Decisivo un gol di Pagliari, fra le proteste dei giocatori e dei tifosi ospiti (anche oggi un centinaio in trasferta). Le due squadre maceratesi camminano a braccetto, con otto punti a testa. Domenica prossima la Sangiustese affronterà in trasferta il Valdichienti, mentre il Chiesanuova ospiterà la Jesina.

La cronaca di Forsempronese – Chiesanuova. Mister Giacometti è privo di Mongiello e Salvucci. La partita è equilibrata nel primo tempo. Al 20 bellissima azione di Marengo, che serve in area Iommi, steso in area. I biancorossi reclamano un rigore ma Zandrima di Pistoia concede solo angolo. Tre minuti più tardi ci prova Farroni ma la sua conclusione è deviata dalla difesa avversaria. Al 34 ci prova Del Sante, palla di poco fuori. Cinque giri di lancette dopo punizione di Wolhein in area Tittarelli di testa batte Fabbri ma il direttore di gara annulla per presunto fallo del bomber. Nella ripresa partono bene i locali. Al 49′ gran tiro di Camilloni, Zoldi risponde alla grande. Centoventi secondi e Wolhein impegna Fabbri, che blocca. Nel finale i locali alzano il baricentro. Al 68 un super Zoldi nega il gol a Del Sante. Quando ormai la gara sembrava essere finita, arriva il gol liberatorio della Forsempronese, contestato dal Chiesanuova per un dubbio fallo su Zoldi. Per l’arbitro è tutto regolare e Pagliari segna il gol vittoria.

Il tabellino di Forsempronese – Chiesanuova:

FORSEMPRONESE: Fabbri, Camilloni, Mea (82′ Pandolfi), Pandolfi, Riggioni, Urso, Loberti (60′ Battisti), Conti, Del Sante (75′ Palazzi), Procacci (87′ Rosetti), Pagliari. A disp.: Marcantognini, Codignola, Sapaccazocchi, Tonucci, Fraternali. All.: Fucili.

CHIESANUOVA: Zoldi, Rapaccini, Iommi, Marengo, Lapi, Monteneri, Pasqui (60′ Coppari), Wolhein (60′ Morettini), Tittarelli, Giri (46′ Molinari), Farroni (80′ Carboni). A disp.: Pedol, Ortolani, Corvaro, Vitali, Bravi. All.: Giacometti.

TERNA ARBITRALE: Alban di Pistoia (Sannucci di Macerata e Giacomucci di Pesaro)

RETE: 95′ Pagliari

NOTE: recupero: 5′ (1′ + 4′)

Il tabellino di Sangiustese – Fabriano Cerreto:

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Capodaglio, Monserrat, Iuvalè (78’ Doci), Cusimano, Merzoug (58’ Cheddira), Zira, Ercoli (80’ Tarulli), Tonuzi (55’ Rossi). A disp.: Raccio, Pagliarini, Brunori, Rotondo, Tassi. All.: Possanzini.

FABRIANO CERRETO: Santini, Carnevali (74’ Gubinelli), Paoletti (46’ Crescentini), Pagliari, Stortini (78’ Gabrielli), Lispi, Barilaro, Nunzi (78’ Mulas), Mengali (53’ Montagnoli), Magnanelli, Di Nicola. A disp.: Bruni, Useini, Carmenati, Giorgietti. All.: Farsi.

TERNA ARBITRALE: Animento di Macerata (Morganti di Ascoli – Fetai di Macerata)

RETI: 62’ Zira, 89’ Magnanelli

NOTE: ammoniti: Cusimano, Zira, Pagliarini, Doci, Nunzi, Magnanelli. Angoli 3-3. Recuperi: 5′ (0′ + 5′).

