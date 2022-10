Harakiri Ancona a Chiavari,

l’Entella rimonta due gol e vince

grazie all’ex Faggioli

LEGA PRO - La doppietta di Di Massimo illude i dorici, negli ultimi 25 minuti cambia tutto. Prima il rigore trasformato da Merkaj e la contemporanea espulsione di capitan De Santis, poi due angoli calciati dall'ex Samp Ramirez trovano pronti Tenkorang per il 2-2 e l'attaccante protagonista l'anno scorso in maglia biancorossa, che firma il definitivo 3-2

23 Ottobre 2022 - Ore 16:56 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Avanti 2 a 0 fino al 70′ grazie alla splendida doppietta di Di Massimo, perde 3 a 2 all’ultimo minuto. È l’incredibile pomeriggio vissuto dall’Ancona, a Chiavari, in Liguria, contro la Virtus Entella. Decisivi due episodi: l’espulsione del difensore biancorosso De Santis (che causa il rigore trasformato da Merkaj) e l’ingresso in campo dell’ex Sampdoria Ramirez (che con due corner propizia i gol vittoria di Tenkorang e dell’ex Faggioli). I biancorossi di Colavitto pagano a caro prezzo l’inferiorità numerica, restano a quota 14 punti, al decimo posto del girone B di Serie C, e cercheranno il riscatto sabato prossimo al Del Conero contro la Lucchese (alle 17.30).

La cronaca. La Virtus Entella si fa preferire nei primi minuti, tanto che la prima occasione del match è proprio locale: al 10′ Zappella rientra sul sinistro e calcia, Vitali si distende. Passano appena due giri di lancette e sale in cattedra Di Massimo. L’esterno biancorosso riceve in area, si fa spazio e a giro infila De Lucia sul secondo palo. Gol bellissimo. I dorici di Colavitto difendono con ordine. La Virtus Entella ci prova su una punizione laterale (esterno della rete), mentre al 28′ Tascone crossa per Merkaj che colpisce di testa, Zamparo per un soffio non arriva sul pallone (ma era in posizione irregolare). Un minuto più tardi torna in avanti l’Ancona, che affronta la partia a viso aperto. Petrella stoppa e tira, centrale e facile per De Lucia, lo stesso fa Di Massimo al 36′. Trascorrono sessanta secondi e l’esterno serve rasoterra Spagnoli, il quale non riesce a deviare nel migliore dei modi e la palla si spegne sul fondo. I liguri escono dal guscio: Dessena rimette al centro, Bianconi di testa libera l’area (dal corner Zappella spedisce alto). Al 40′ il terzino destro dell’Entella sbaglia la rimessa, che viene invertita a favore dell’Ancona, favorendo il raddoppio: gol fotocopia di Di Massimo, che sempre a giro trasforma una preziosa sponda di Spagnoli. Il primo tempo finisce 0-2.

Ad inizio ripresa mister Colavitto getta nella mischia Moretti (al posto di Petrella) ed è sua la prima conclusione, De Lucia salva l’Entella. La Virtus prova a riaprire la gara al 50′ ma l’arbirto annulla il gol di Merkaj, servito da Rada, che però era in posizione di fuorigioco. Poco dopo il biancorosso De Santis salva sulla linea un pallonetto di Merkaj, il quale aveva superato Vitali. Al 70′ Merkaj dribbla ancora una volta Vitali e De Santis evita il gol immolandosi sulla palla. L’arbitro ravvisa una deviazione di mano ed espelle il difensore dorico, concedendo il rigore ai locali: dal dischetto si presenta lo stesso attaccante e spiazza il portiere dell’Ancona (1-2). Colavitto inserisce Fantoni in difesa per Di Massimo. I biancorossi reggono bene l’urto ma le cose cambiano dopo l’ingresso in campo dell’ex Sampdoria Ramirez nelle fila liguri. Il fantasista si rende pericoloso all’81’ su punizione, deviata in corner dalla barriera. È lui stesso a battere l’angolo, sul secondo palo sponda di Merkaj per Tenkorang che da posizione ravvicinata gonfia la rete e sigla il 2 a 2. L’Ancona prova a pungere all’86’ con Spagnoli, al volo dalla distanza, sfera altissima. Quindi l’Entella prova il tutto per tutto. Nel recupero Corbari devia fuori l’ennesimo angolo per i padroni di casa. Il portiere Vitali perde tempo nella battuta dal fondo e l’arbitro concende il quinto minuto di recupero. Nel 14esimo corner, battuto ancora dall’argentino Ramirez, l’ex di turno Faggioli tocca di testa quel che basta per regalare la vittoria all’Entella. Finisce 3 a 2.

Il tabellino:

VIRTUS ENTELLA: De Lucia, Zappella, Parodi, Chiosa, Barlocco (22′ Favale); Dessena (46′ Meazzi), Rada (75′ Ramirez), Tascone (46′ Corbari); Tenkorang; Zamparo (63′ Faggioli), Merkaj. All.: Volpe.

ANCONA: Vitali, Mezzoni, De Santis, Bianconi, Brogni; Simonetti, Gatto, Prezioso (65′ Martina); Petrella (46′ Moretti), Spagnoli, Di Massimo (69′ Fantoni). All.: Noviello (Colavitto squalificato).

RETI: 12′ e 40′ Di Massimo, 70′ Merkaj, 82′ Tenkorang, 95′ Faggioli.

NOTE: ammoniti: Prezioso, Parodi, De Santis, Moretti, Corbari, Vitali. Espulso: 67′ De Santis (rosso diretto). Angoli: 14-0. Recupero: 7′ (2′ + 5′).

