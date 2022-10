Lube impegnata a Monza

«Vince chi ha più determinazione»

VOLLEY - Domani alle 18 i biancorossi affronteranno in trasferta Vero Volley. Mattia Bottolo: «Vogliamo portarci dietro l'energia positiva alla base del nostro cambio di ritmo, dando il massimo e cercando di crescere il più possibile»

22 Ottobre 2022 - Ore 14:00

Per la Lube è in arrivo la sfida in Brianza contro Vero Volley, quarto turno di regular season all’Arena di Monza. Alla vigilia del match di domani, domenica alle 18, il 3-0 in casa con Modena nella scorsa giornata e la rimonta a Trento nell’anticipo del quinto turno non devono alimentare voli pindarici – scrive la società -. Capitan Luciano De Cecco e compagni sono attesi da un altro braccio di ferro da affrontare con testa, cuore e muscoli». Dopo quattro partite ufficiali, con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta di misura, oltre ad aumentare le tacche d’esperienza e l’intesa tra gli effettivi, i campioni d’Italia di coach Chicco Blengini, seppur con una gara in più, hanno agganciato il duo di testa composto da Cisterna e Perugia a nove punti. I cucinieri hanno preso di petto il prossimo impegno fermandosi direttamente a Monza dopo il blitz in Trentino. Rassicurante l’aggiornamento sul fronte Barthelemy Chinenyeze. Il campione olimpico transalpino avrebbe superato il fastidio al dito di una mano.

I padroni di casa, penultimi a 1 punto dopo lo scivolone a Taranto, hanno cominciato il campionato senza il palleggiatore Fernando Kreling, destinato a un lungo stop, e nonostante le buone prove del sostituto Petar Visic, non sono riusciti a macinare punti. Il club è intervenuto sul mercato ingaggiando l’alzatore tedesco Jan Zimmermann, vecchia conoscenza della massima serie italiana visti i suoi trascorsi a Perugia (2020/21) e a Padova (2021/22).

«Quella a Monza sarà un’altra partita tosta – dice Mattia Bottolo -. I brianzoli hanno perso Fernando Kreling a inizio stagione e sono tornati sul mercato ingaggiando Zimmermann. Hanno voglia di riscatto e, come abbiamo visto con Trento, vince chi ha più determinazione. C’è poco tempo per analizzare bene l’ultima sfida giocata, ma di sicuro vogliamo portarci dietro l’energia positiva alla base del nostro cambio di ritmo, dando il massimo e cercando di crescere il più possibile».

«Quella contro Civitanova sarà una gara importante per noi, sia dal punto di vista del gioco che della determinazione in campo – racconta Massimo Eccheli, allenatore Vero Volley Monza -. Potremo schierare l’ultimo arrivato Zimmermann e spero che, grazie al suo innesto, possa essere la partita dello switch, soprattutto nell’atteggiamento, per ripartire alla grande. Attacco e contrattacco sono qualità che nelle ultime partite ci sono mancate tanto e speriamo di implementarle con l’inserimento di Jan. Poi dovremo giocare con continuità in battuta: fondamentale importante per noi».

