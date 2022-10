Carlo Balelli e il lavoro,

un brindisi chiude la mostra

MACERATA - L'esposizione, che aveva preso il via a luglio, ha registrato il pieno di presenze

“Il vino e il lavoro nel primo ‘900” è stato il tema scelto in occasione della chiusura della mostra “Carlo Balelli e il lavoro nel primo ‘900. Una storia fotografica” promosso ai magazzini Uto di Macerata dal Centro Studi Carlo Balelli.

Inaugurata il 23 luglio, l’esposizione è stata prorogata al 21 ottobre visto l’alto numero di visitatori registrato durante il periodo estivo e anche nelle ultime settimane. Molteplici anche le visite guidate organizzate, come ad esempio l’iniziativa della Spi-Cgil Macerata, e l’interesse manifestato dagli studenti dell’Università di Macerata, dall’Accademia di Belle Arti e da semplici cittadini.

Lo ha confermato da Emanuela Balelli, presidente del Centro Studi: «Non posso che essere soddisfatta del successo e del grande apprezzamento mostrato dai numerosi visitatori della mostra “Carlo Balelli e il lavoro nel primo Novecento” – ha detto –, l’esposizione ha offerto ai cittadini maceratesi e ai tanti turisti che hanno visitato la nostra città l’occasione di conoscere e apprezzare le immagini di Balelli sul tema del lavoro, importanti documenti sia dal punto di vista storico, sia artistico. Il brindisi finale offerto da Cabaret di Macerata e dalla cantina “Conti degli Azzoni” è stata un’ulteriore occasione di convivialità e di festa per i tanti visitatori presenti».

La mostra è stata patrocinata dal Comune di Macerata, dalla Provincia di Macerata, dalla Biblioteca Mozzi Borgetti e dalla Biblioteca Statale di Macerata: «A loro va il nostro più sentito ringraziamento per la vicinanza e il sostegno dimostrato – ha concluso Emanuela Balelli -, un supporto che in questi anni si è sempre rinnovato e che siamo certi non mancherà verso le ulteriori iniziative in cantiere per la salvaguardia e la promozione di questo importante patrimonio fotografico».

