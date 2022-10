Camion carico di polli si ribalta:

caos sulla Statale 76

SERRA SAN QUIRICO - Sul posto i vigili del fuoco di Ancona e Jesi, la polizia Stradale e l'Anas

Intervento dei vigili del fuoco lungo la Statale 76, nei pressi dell’uscita di Serra San Quirico, per il ribaltamento del rimorchio di un autocarro che trasportava dei polli. Gli animali erano collocati in appositi contenitori per il trasporto.

La squadra dei pompieri di Jesi, in collaborazione con l’autogrù proveniente dalla Centrale di Ancona, sta provvedendo alla rimozione del mezzo ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Nessun altro mezzo o persona sono rimasti coinvolti.

La Statale 76 rimane aperta alla circolazione utilizzando l’uscita e l’ingresso della Strada Statale. Sul posto anche la polizia Stradale e personale dell’Anas.

