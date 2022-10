Frontale in contrada Morica,

una donna al pronto soccorso

MACERATA - La conducente di una delle due auto coinvolte trasportata in ambulanza all'ospedale

21 Ottobre 2022 - Ore 12:09 - caricamento letture

Schianto fra due auto in contrada Morica a Macerata, una donna trasportata al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale due vetture si sono scontrate frontalmente. Un impatto violento, immediato l’intervento sul posto degli operatori dell’emergenza e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il luogo dell’accaduto. Il personale medico ha prestato sul posto le prime cure del caso per poi trasportare la conducente in ambulanza all’ospedale di Macerata. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA