TOLENTINO - Il Comune ha deciso di proporre un bando per rivitalizzare il cuore cittadino

A Tolentino investire in centro conviene. Il Comune ha pensato a contribuiti per gli imprenditori. Rivitalizzare il centro è uno degli obiettivi dell’amministrazione hanno detto Mauro Scalvi e l’assessore alle Attività produttive Fabiano Gobbi «incoraggiando lo svolgimento di tutte quelle iniziative culturali, sociali e ludiche che richiamino visitatori, famiglie e giovani in centro, nonché sostenendo tutti quegli imprenditori che stabiliscono le loro attività nel centro storico medesimo.

Purtroppo il complesso delle piccole e medie imprese soprattutto di quelle insediate nel centro storico, ha subito negli ultimi tempi gravi e ripetute contrazioni dovute alle molteplici emergenze che si sono susseguite dal 2016 e che tuttavia ancora oggi affliggono il settore commerciale, provocando chiusure di somministrazioni di alimenti e bevande e più in generale di affini tipologie produttive e pertanto abbiamo ritenuto opportuno emanare un pubblico avviso finalizzato alla corresponsione di contributi economici per incentivare quegli imprenditori che intendono investire nel centro storico cittadino, stabilendo ivi la sede operativa della loro attività. Purtroppo – hanno concluso – abbiamo poche risorse a disposizione ma stiamo lavorando anche per prendere in considerazione con un successivo bando anche nuove attività artigianali».

Beneficiari sono sia gli imprenditori che hanno avviato la loro attività in centro, sia quelli che la avvieranno e anche quelli che hanno trasferito o trasferiranno la loro attività sita in centro storico in un immobile libero e agibile. Le attività ammesse: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato, strutture ricettive, altre attività commerciali. Spese ammissibili: affitto e bollette di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono. Il contributo è di 60 euro per ciascun metro quadro di superficie coperta dell’immobile (massimo 50 metri quadrati), sino ad un importo massimo complessivo per ciascun operatore di 3mila euro.

