con la lectio di Lucrezia Ercoli

TOLENTINO - Cerimonia di apertura dell'anno accademico sabato alle 17 con una prolusione sulla nostalgia, tema che sarà al centro di Biumor 2022

Si apre l’anno accademico 2022/2023 dell’Università della terza età di Tolentino e per l’occasione la presidente Mirella Valentini ha organizzato una cerimonia di presentazione con una lectio dedicata al tema della nostalgia a cura della direttrice artistica del festival Biumor.

L’appuntamento in programma sabato 22 ottobre alle 17 nella sala spettacolo del Politeama di Tolentino rappresenta anche un’occasione per anticipare il tema dell’edizione 2022 di Biumor in programma dal 24 al 26 novembre a Tolentino e che sarà interamente dedicato alla filosofia della nostalgia, fra mitizzazione di un’epoca d’oro e pericoli insiti nella ricerca di un Eldorado perduto.

La docente maceratese nel corso dell’incontro declinerà il sentimento della nostalgia da vari punti di vista: dalla suggestione letteraria, a partire da Ulisse e la nostalgia di Itaca, fino ad arrivare all’immaginario pop nelle serie tv di ieri (Happy days) a quelle di oggi (Stranger Things) dove il ricorso al passato torna prepotentemente come ancora nei momenti di crisi e di passaggio. Ingresso gratuito.

