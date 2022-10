Una serata di beneficenza

targata Bcc Recanati e Colmurano

RECANATI - L'appuntamento è per sabato alle 21 al teatro Persiani: musica e performance live con il ricavato che sarà devoluto alle coop "Terra e Vita" e "La Ragnatela"

La Bcc di Recanati e Colmurano ha organizzato per sabato un evento di beneficenza al teatro Persiani di Recanati. Una serata che si preannuncia ricca di esibizioni e performance live, curate dalle migliori scuole ed associazioni di danza locali che si alterneranno sul palco del Persiani con bellissime coreografie. Non mancherà inoltre la musica, con il sound della Nova band, gruppo musicale composto da giovani artisti recanatesi che coinvolgeranno il pubblico con il loro stile rock moderno unito all’ old school. La conduzione della serata sarà affidata a Multiradio Vive con Te. «Si tratta – spiega l’istituto di credito – di un’occasione imperdibile e preziosa per fare beneficenza, con le donazioni effettuate durante l’evento che saranno interamente devolute alle Cooperative recanatesi “Terra e Vita” e La Ragnatela». L’inizio dello spettacolo è fissato alle 21, con l’ingresso che sarà garantito fino ad esaurimento posti.

