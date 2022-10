Inizia la stagione al teatro Apollo:

debutto con Giampiero Ingrassia

MOGLIANO - Sabato 22 alle 21,30 andrà in scena lo spettacolo "Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza". Il programma di tutti gli appuntamenti

20 Ottobre 2022 - Ore 13:34 - caricamento letture

Anche a Mogliano inizia la nuova stagione teatrale, curata dalla locale Compagnia Lucaroni in collaborazione con l’amministrazione comunale. «Se è vero come dice il proverbio che chi ben inizia è a metà dell’opera – si legge nella nota -, non poteva esserci inizio migliore del nuovo spettacolo del grande attore Giampiero Ingrassia “Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza” che dopo il debutto con due settimane di tutto esaurito al Teatro Sala Umberto di Roma, inizierà la tournée nazionale partendo proprio dallo splendido teatro Apollo di Mogliano, sabato 22 ottobre alle 21.30». Sul palco con lui ci saranno anche Emy Bergamo e Mimmo Ruggiero, mentre il testo e la regia sono di Stefano Reali.

I prossimi appuntamenti saranno: il 19 novembre “E’ cosa buona e giusta” (con Michele La Ginestra), il 7 dicembre “Non sono un gigolò” (con la compagnia Acis di Napoli), il 29 gennaio 2023 “L’uomo ideale” (con Simone Montedoro), il 25 febbraio “I promossi sposi” (della compagnia Teatro delle Arance di Venezia) e il 18 marzo “Il marito di mio figlio” (della compagnia Filodrammatica di Laives, in provincia di Bolzano).

L’abbonamento a sei spettacoli costa 65 euro. Per informazioni e prenotazioni Compagnia Lucaroni: 3319363479.

