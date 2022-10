Furgone in fiamme sull’A14 (Foto)

CIVITANOVA - Il fumo ha provocato qualche difficoltà agli automobilisti ma l'autostrada non è stata chiusa. I vigili del fuoco hanno rapidamente domato l'incendio

20 Ottobre 2022 - Ore 10:05 - caricamento letture

Furgone a fuoco in autostrada. Incendio attorno alle 8,30 lungo la carreggiata sud dell’autostrada A14, poco prima dell’uscita del casello di Civitanova.

Per cause in corso di accertamento un furgone Peugeot appartenente ad una ditta, e con a bordo due persone, ha preso fuoco mentre transitava in direzione sud. Il fumo ha invaso la corsia provocando qualche difficoltà agli automobilisti, ma l’autostrada non è stata chiusa. Il veicolo infatti si trova lungo la corsia di emergenza. Il malfunzionamento è stato segnalato da una spia mentre il furgone era in transito: il conducente allora si è diretto sulla corsia di emergenza e si è fermato su una piazzola di sosta. E’ riuscito anche a togliere alcuni attrezzi dal furgone prima che dal motore iniziassero ad uscire fumo e poi fiamme. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona che confina con le sterpaglie con il piazzale Vulcangas di Civitanova. Sul posto anche una pattuglia della polizia autostradale e il carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Illesi il conducente e il passeggero che era con lui.

(l. b.)

(foto di Federico De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA