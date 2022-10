Spariscono sanitari, tavolo e termosifoni

dalla casa presa in affitto:

coppia finisce sotto accusa

CIVITANOVA - Oggi l'udienza davanti al gup del tribunale di Macerata, poi rinviata. L'accusa è appropriazione indebita. Parte civile le proprietarie

Bye bye termosifoni, letto matrimoniale, sanitari, caldaia, sedie che erano in un appartamento dato in affitto: coppia finisce sotto accusa per appropriazione indebita. Oggi si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata, tutto rinviato su richiesta del legale degli imputati che ha chiesto un termine a difesa. I fatti contestati dall’accusa (pm Rita Barbieri) sono avvenuti a Civitanova.

Nella cittadina costiera Rosa Forlano, 35 anni, di Cerignola aveva preso in affitto una casa insieme al compagno, Luigi Cosimo Zocco, 31, di Casarano. La coppia, difesa dall’avvocato Simone Santoro, secondo l’accusa non avrebbe lasciato la casa che aveva in affitto nonostante le richieste delle proprietarie. Successivamente, continua l’accusa, l’uomo e la donna si sarebbero appropriati di un letto matrimoniale in legno, due comodini in legno, un comò, un 1 armadio in legno, i sanitari del bagno del locale mansarda, un tavolo e le sedie, una caldaia a gas, cinque termosifoni, un lampadario. I fatti contestasti risalgono all’aprile 2021. Oggi si sono costituite parte civile le proprietarie, assistite dall’avvocato Silvia Vigoni.

