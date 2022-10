Un pedagogista in famiglia:

sonno, autostima e digitale

MACERATA - Riprendono il 20 ottobre gli incontri con Aldo Manfredi “Zerosei e oltre”. Ripartita anche la formazione di insegnanti ed educatrici e per i genitori torna “Un pedagogista in famiglia”

18 Ottobre 2022 - Ore 14:07 - caricamento letture

Ripresi gli incontri di formazione promossi dal Coordinamento Pedagogico Territoriale dell’ATS n.15 rivolti a educatrici e insegnanti di nidi e scuole d’infanzia per promuovere, qualificare e valorizzare le competenze professionali di chi accompagna quotidianamente la crescita dei più piccoli. Lo annuncia il Comune di Macerata.

Il percorso denominato “Zerosei e oltre” affronta tre tematiche centrali e trasversali nelle progettualità educative di nidi e scuole, ovvero “Creatività”, “Sviluppo del bambino” e “Documentazione e comunicazione”.

Partiti il 6 ottobre scorso con il seminario di apertura a cui hanno partecipato oltre 120 insegnanti ed educatori, si proseguirà per tutto l’anno con 6 workshop tematici e, a giugno, un seminario finale che raccoglierà e racconterà le esperienze fatte.

Parallelamente alla formazione per gli insegnanti ed educatori ripartono gli incontri per i genitori con l’iniziativa “Un pedagogista in famiglia. Incontri per genitori, a confronto con un pedagogista, tra cinema e temi educativi”. Si tratta di quattro serate con il pedagogista Aldo Manfredi per parlare insieme di temi importanti per lo sviluppo dei bambini e delle bambine come sonno, utilizzo di strumenti digitali e autostima e relazioni con i figli.

Gli incontri saranno introdotti da una relazione accompagnata dalla visione di brevi sequenze cinematografiche e si svolgeranno il giovedì alle 21 in diretta su Zoom, con possibilità di confronto con il relatore, secondo il calendario che prevede: 20 ottobre “Alla ricerca del sonno perduto”, 17 novembre “Bambini digitali: passano sempre più tempo con cellulari, tablet e app: con quali conseguenze?”, 16 febbraio 2023 “Esiste una relazione tra sviluppo armonico del bambino e autostima?”, 16 marzo “Modelli’ Genitoriali Emergenti: Genitore ‘Spugna’ oppure Genitore ‘Specchio’? E come favorire lo sviluppo dell’autonomia nel bambino?”.

La partecipazione agli incontri è gratuita e riservata a tutti i genitori dei bambini e delle bambine iscritti ai nidi e alle scuole d’infanzia dell’ATS n.15, ovvero dei comuni di Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia.

Per iscriversi e ricevere il link di accesso agli incontri è necessario inviare una mail a: elisena.fratini@comune.macerata.it, specificando nome, cognome, nido o scuola di appartenenza e incontro a cui si vuole partecipare, entro due giorni prima dello stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA