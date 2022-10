“Ti leggo un libro

per raccontarti il mondo”

RECANATI - Prenderà il via il 4 novembre il corso gratuito dedicato agli adulti: genitori, nonni e insegnati

18 Ottobre 2022 - Ore 10:26 - caricamento letture

Prende il via a Recanati il 4 novembre nella biblioteca comunale “Bonacci-Brunamonti” il primo incontro gratuito del corso di formazione per adulti per acquisire competenze e conoscenze nella pratica di lettura ai più piccoli.

L’obiettivo del percorso formativo della durata di 8 ore è quello di offrire agli adulti, genitori nonni e inseganti una formazione in grado di conferire conoscenze teoriche e competenze partiche, riguardo l’atto della lettura e di instaurare una connessione con i bambini tramite lo strumento libro, affinché la lettura non sia uno sterile atto meccanico bensì un gioco relazionale e creativo.

«Dopo il grande successo della ripresa delle letture del progetto -Nati Per Leggere -che ha visto sabato scorso la nostra biblioteca invasa da bambine e bambini con genitori e nonni lanciamo questo nuovo progetto di lettura condivisa – dichiara l’assessora alle culture Rita Soccio – Quando si legge un libro, le bambine e i bambini non solo ascoltano ma fanno molto di più, immaginano. È questa la straordinaria possibilità che offre la lettura, costruire dei mondi fantastici, creare scenari sempre più ampi, attingere ad un vocabolario sempre più ricco. Leggere oppure ascoltare un racconto, incide sullo sviluppo del linguaggio, della memoria, del ragionamento. È la base da cui partire per costruire un solido bagaglio di conoscenze significative. In un mondo sempre più tecnologico, il libro ricopre sempre di più un ruolo di primaria importanza e la lettura resta una delle più potenti modalità di arricchimento personale, di conoscenza e di libertà».

Il corso gratuito, organizzato dal Comune di Recanati si sviluppa in tre moduli:

“Intraleggere un libro: la nostra storia e il potenziale trasformativo di tutte le storie”

la scelta di un libro da leggere insieme è sempre un profondo tentativo di mettere in comunicazione il mondo dell’adulto con quello del bambino. Visioni del mondo e importanti valori vengono quindi spesso affidati a lettere e disegni, che traghettano questi messaggi dall’adulto al bambino e dal bambino all’adulto. Rintracciare e riconoscere tratti della nostra storia personale all’interno di un libro ci consente di mettere in atto un approccio personale, emotivo e di sincero trasporto nell’atto della lettura, che diventa così una comunicazione poetica fra genitore e figlio.

“Raccontare: le parole, il corpo e la voce -tecniche e spunti per un approccio creativo alla realtà condivisa”: come, dove e quando si legge un libro? Cosa ci portiamo dietro quando ci sediamo, accanto ad un bambino, per leggere insieme una storia?

Questo modulo prevede una serie di spunti, tratti da tecniche di narrazione teatrale, che possono aiutare gli adulti a coltivare una propria modalità nell’approccio alla pratica della lettura ad alta voce, nutrendo il proprio bagaglio esperienziale. Attraverso la pratica laboratoriale, scopriremo il nostro potenziale comunicativo: l’utilizzo del corpo e della voce per imparare a dare forma e vita alle parole.

“Leggiamo = giochiamo”: fondamentale è la dimensione del gioco, soprattutto se l’obiettivo è quello di creare una situazione significativa per il bambino: un momento di apprendimento e confronto.

Questa dimensione richiede all’adulto il maggior grado di sforzo: è importante comprendere che il libro non è solo una proposta per il bambino (a seconda dell’età) ma è soprattutto un meraviglioso gioco da fare insieme, anche con più persone.

Un libro, può diventare un viaggio da condividere anche con gli amici, nel corso verranno affrontate le questioni relative alla lettura ad alta voce anche rivolta a piccoli gruppi di bambini: dinamiche di gruppo, interazione e coinvolgimento per uno stare insieme a ritmo di storie e parole!

I corsi sono completamente gratuiti su prenotazione e prevedono la partecipazione di massimo venti iscritti. Per informazioni: Biblioteca Comunale “M.A.Bonacci Brunamonti” Tel. 071.9740021 – biblioteca@comune.recanati.mc.it, Corso Persiani, 52 – 62019 Recanati

© RIPRODUZIONE RISERVATA