Treia e Arborea insieme

unite dalla polenta:

siglato il gemellaggio

IL GRUPPO di Santa Maria in Selva, accompagnato dal sindaco Capponi, è stato in Sardegna per il 15esimo raduno nazionale

17 Ottobre 2022 - Ore 18:17 - caricamento letture

Il gusto della polenta di Treia è sbarcato in Sardegna, nel fine settimana, quando il sindaco Franco Capponi insieme ai polentari di Santa Maria in Selva è stato ad Arborea per il 15esimo raduno nazionale dei polentari d’Italia.

Il fine settimana ha ospitato la sagra della polenta, con tanti eventi in programma e la piazza Maria Ausiliatrice è stata il fulcro di degustazioni e prelibatezze di diversi piatti a base di polenta delle delegazioni da parte di tutta Italia e una delegazione treiese del comitato che ogni anno organizza la rinomata sagra ha portato il proprio modo di fare polenta, accompagnato dai condimenti della tradizione marchigiana. Sono stati esposti i prodotti tipici del territorio e nello stand treiese è stato anche siglato il gemellaggio tra il gruppo di Santa Maria in Selva e quello di Arborea, con una degustazione che ha visto la partecipazione dei sindaci dei due comuni e del presidente dell’associazione “Polentari d’Italia”, Bastiano Arcani. Da parte di Franco Capponi un ringraziamento alla sindaca Manuela Pintus e al presidente della Pro Loco di Arborea Bastiano Arcani per l’organizzazione.

