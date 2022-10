“Quota 100”,

via al tour invernale

di Insieme per gli altri

MUSICA - L'orchestra fiati riprende l'attività in teatri e luoghi chiusi con l'obiettivo di raggiungere il numero di cento esibizioni. Ecco il programma dei prossimi concerti

Dopo aver collezionato ben 17 concerti nel solo periodo estivo la macchina della Solidarietà in musica riprende il suo percorso privilegiando, vista la stagione autunnale, i teatri e luoghi chiusi. Sarà il territorio delle Marche ad ospitare un già ricco programma di appuntamenti live previsti a ottobre e novembre per le esibizioni dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”, diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri.

I prossimi concerti sono una tappa di avvicinamento al traguardo dei 100 concerti, tre cifre che lo specchio fedele di una macchina che ha diffuso diesis e bemolle in piazze e teatro per soli fini di beneficenza, il propellente autentico che fa muovere un’orchestra che lascia sempre traccia nel Cuore e nel ricordo delle Comunità, ed indirizza risorse economiche in progetti diversi ma tutti ricompresi nell’ambito della Solidarietà attiva e partecipata.

La macchina dei circa 40 musicisti vuole continuare nel suo percorso, una strada lastricata di nobili propositi e di buone intenzioni, assolutamente in linea con il gruppo dei sostenitori e degli sponsor che hanno reso possibile l’impianto iniziale del sodalizio artistico e la sua ormai pluriennale attività.

“Continuare ad esserci, sempre più e sempre meglio”: questo è lo spirito che anima tutta la struttura artistica ed associativa e le prossime tappe, già programmate, saranno uno snodo importante per la crescita ulteriore di esperienza artistica che siamo felici di avere realizzato.

Ecconel dettaglio tutte prossime date:

20 ottobre Macerata “Teatro L. Rossi” – Giornata in favore del contrasto all’Endometriosi. Conduce la serata Alessandra Pierini

21 ottobre Villaggio le Ginestre in occasione dei festeggiamenti in onore di S.Luigi Guanella

28 ottobre Sant’Angelo in Pontano “Teatro Angeletti” – Giornata in favore Associazione Lotta contro le Leucemie sezione di Ancona e Macerata

4 novembre Macerata Piazza della Libertà – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

13 novembre Maiolati Spontini Serata di Beneficenza

19 novembre Civitanova Teatro Rossini – Serata in favore della Croce Verde di Civitanova.

«Sono sostenitori delle nostre attività – scrive il direttivo dell’orchestra – i titolari delle aziende che si impegnano fattivamente al fine di favorire quante più possibili iniziative benefiche e nonostante il periodo, continuano a supportarci per il bene del territorio. Per tale motivo ringraziamo l’ingegner Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano, al quale va un particolare ringraziamento per aver concesso, in via esclusiva a Francesco di Mauro, l’utilizzo del logo “Giessegi per il sociale” che sarà utilizzato, per il tratto a venire, in tutte le nostre iniziative solidali, • Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata; • Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata; Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano; Fabio Fiorani della Fina di Appignano; Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano; Gianluca Gasparrini e Jenifer Valentini di Mondo Infissi di Appignano; Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano; Francesco Pellerino della Logichem di Appignano; Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete; Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Macerata; Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino; Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano; Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia; Antonio Montecchidella MA.EL. di Tolentino e Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro».

