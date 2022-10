“La favorita del re”,

Loretta Minnozzi finalista

al concorso Argentario

MACERATA - L'autrice ha ritirato la pergamena durante una cerimonia a Porto D'Ercole

17 Ottobre 2022 - Ore 12:54 - caricamento letture

La maceratese Loretta Minnozzi, autrice esordiente con il romanzo “La Favorita del re”, è stata premiata tra i finalisti del Concorso letterario Argentario. Sabato la maceratese, che ha pubblicato il suo libro ad agosto con la Argento Vivo edizioni, ha ritirato la pergamena del premio durante una cerimonia che si è svolta a Porto D’Ercole, in Toscana. Un prestigioso riconoscimento per il romanzo che ha ricevuto riscontro positivo quando era ancora inedito a due concorsi nel 2020, ricevendo il premio di Narrativa Inedita Breve al premio Residenze Gregoriane ed.2020 e arrivando, appunto finalista al concorso di poesia e narrativa Argentario ed.2020.

Una grande emozione per l’autrice che sta ricevendo un positivo riscontro anche dai lettori e dal punto di vista delle vendite.

