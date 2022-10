Alberghiero, la rimpatriata

di ex studenti e professori

ANNUNCI - Il ritrovo a Cingoli

16 Ottobre 2022 - Ore 16:00 - caricamento letture

A 23 anni dalla maturità, ex studenti e professori dell’Istituto alberghiero di Cingoli, si sono ritrovati al Ragno d’Oro, luogo di tante altre occasioni e festeggiamenti, già ai tempi della scuola.

Una cena per rivedersi e raccontarsi, anche sui percorsi intrapresi, come ad esempio, tra chi ha gestisce attività di ristorazione e bar, chi invece è diventato un docente tecnico pratico o un assistente di laboratorio, nella medesima scuola. Il tutto all’insegna della gioia di stare insieme e con la sensazione di essersi lasciati il giorno prima. In un contesto gioioso ed evocativo, non sono mancati i pensieri rivolti a compagni e docenti che non ci sono più e che hanno lasciato ricordi indelebili nei cuori di tutti.

