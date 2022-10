All’Eurosuole torna il “classico”:

la Lube sfida Modena

VOLLEY - Domani alle 18 il big match per la terza giornata di SuperLega. Coach Blengini: «Mi aspetto una bella partita all'insegna dell'agonismo». Lunedì 31 ottobre le due formazioni si ritroveranno al PalaPirastu di Cagliari per la Semifinale della Supercoppa

Torna il “classico” nel quartier generale dei campioni d’Italia. Alle 18 di domani la Lube Civitanova ospiterà i rivali della Valsa Group Modena all’Eurosuole Forum per il 3° turno di andata della SuperLega (diretta Rai Sport, Volleyballorld.tv e Radio Arancia).

Le due squadre si affronteranno anche lunedì 31 ottobre al PalaPirastu di Cagliari per la Semifinale della Supercoppa, ma parlare del match di Regular Season solo come di una prova generale per il trofeo tricolore sarebbe riduttivo. Infatti, la sfida del weekend di campionato mette in palio 3 punti importanti per non perdere terreno in classifica, ma anche un’iniezione di fiducia in vista di un cammino complicato di due roster rinnovati e ringiovaniti.

In casa biancorossa il gruppo è compatto e parla della sconfitta interna con Padova come di un insegnamento utile arrivato pochi giorni dopo l’ottimo blitz a Taranto. Una lezione, quella dei patavini, arrivata anche ai modenesi nella prima giornata, per via della beffa al fotofinish. Il riscatto, però, non si è fatto attendere. I gialli sono risorti in casa piegando Piacenza nel derby emiliano.

In classifica Top Volley Cisterna 6, Sir Safety Susa Perugia 6, WithU Verona 4, Pallavolo Padova 4, Cucine Lube Civitanova 4, Itas Trentino 4, Valsa Group Modena 4, Allianz Milano 2, Gas Sales Bluenergy Piacenza 1, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0, Gioiella Prisma Taranto 0.

«Modena, proprio come noi, ha 4 punti e sta rodando un nuovo gruppo, ma la formazione emiliana viene da una vittoria – dice coach Chicco Blengini – Mi aspetto un bel match, un classico della SuperLega all’insegna dell’agonismo. Noi, come altri team, stiamo cercando la nostra quadra. Spero di avere presto tutti i giocatori in palestra per comprendere il miglior equilibrio. Un’impostazione su cui poi il team costruirà il percorso. Finora non è stato possibile, abbiamo avuto solo alcune opzioni».

È una Valsa Group Modena rinnovata. La squadra guidata da Andrea Giani, con la nuova presidente Giulia Gabana, è stata costruita su due pilastri: atleti esperti ed emergenti pronti a sorprendere. In regia c’è ancora l’ex biancorosso Bruno Mossa De Rezende, fresco bronzo ai mondiali in Polonia, con Nicola Salsi vice palleggiatore. In banda il campione olimpico Earvin Ngapeth è affiancato dal campione europeo U22 Tommaso Rinaldi, dalla giovane promessa australiana Lorenzo Pope e dall’ultimo colpo di mercato, l’esperto francese Nicolas Marechal. Opposto del sestetto è Adis Lagumdzija, reduce da un’ottima estate con la Turchia, con vice il canterano gialloblù Lorenzo Sala, al secondo anno in prima squadra. Al centro il veterano ex Lube Dragan Stankovic ha come compagni di reparto il nazionale tedesco Tobias Krick e i due “modenesi” Elia Bossi e Giovanni Sanguinetti. Riconfermati i liberi Riccardo Gollini e Salvatore Rossini.

«La vittoria contro Piacenza – commenta Gollini – ci ha dato fiducia e cercheremo anche a Civitanova di proseguire nel nostro percorso di crescita, sarà una sfida dura contro una squadra piena di campioni anche se non ancora al massimo delle proprie potenzialità. Come sempre dovremo concentrarci sul nostro gioco, sarà importante lavorare bene in battuta e ricezione».

LE STATISTICHE – Quello di domani è lo scontro diretto numero 104 tra Lube e Modena. Le due squadre si sono incrociate per la prima volta il 14 ottobre 1993: a Macerata si giocavano i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia di Serie A1 e A2 1993/94 e la corazzata di Modena si impose in tre set contro una Lube ancora in A2. Tre anni dopo i cucinieri firmarono il primo successo sui gialloblu nella massima serie, in occasione della 9ª giornata di ritorno del torneo di A1 1996/97, prima dell’avvento del Rally Point System. Finì al tie break. In epoca più recente, ovvero nella sorsa stagione, Civitanova e Modena si sono affrontate 2 volte. La Lube ha vinto il match di andata in regular season tra le mura amiche per 3-1 (22-25, 29-27, 25-19, 30-28) grazie a una rimonta soffertissima dopo un inizio con il freno a mano tirato. Nella sfida di ritorno gli emiliani hanno restituito il favore al PalaPanini riscattando il match dell’Eurosuole Forum in quattro set (25-21, 22-25, 25-20, 25-20). La partita dal punteggio più alto nella storia dei precedenti risale alla stagione 2017/18. In Gara 3 di Semifinale Play-off Scudetto, la Lube vinse 3-2 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche con i parziali di 27-25, 33-35, 25-16, 22-25, 21-19, per un totale di 248 punti.

