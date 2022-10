Il Gruppo Fisiomed premia Pagliuca

«Un uomo che si distingue

per i suoi principi etici»

PROMO - Il gruppo ha contribuito a portare ad Overtime l'ex portiere della Nazionale di calcio. Ha condotto la serata in piazza Cesare Battisti l'amministratore Falistocco

La piazza gremita, gli applausi e gli apprezzamenti dei presenti hanno fornito il responso che si sperava. È gratificato il lavoro del Gruppo Medico Associati Fisiomed che per la prima volta è stato partner dell’Overtime Festival.

Fisiomed ha contribuito a far venire a Macerata uno degli ospiti più attesi, un grande sportivo del passato come Gianluca Pagliuca. L’ex portiere della Nazionale (tra i pali nella finale del Mondiale 1994), numero uno in serie A della Sampdoria scudettata, dell’Inter e del Bologna, è intervenuto in piazza Cesare Battisti per l’evento che ha portato alla presentazione in anteprima nazionale del libro “Volare libero” scritto da Federico Calabrese, con la giornalista Monica Vanali di Sport Mediaset in veste di moderatrice.

La serata in piazza Cesare Battisti è stata introdotta dall’amministratore di Fisiomed Enrico Falistocco che alla conclusione dell’incontro ha consegnato un riconoscimento a Pagliuca, segno della stima non solo verso il calciatore ma anche nei confronti di un uomo che si distingue per i valori etici.

«Ho praticato sport da giovane –ha detto Falistocco- mi ha insegnato che è una palestra totale, perché ti arricchisce sia a livello fisico che mentale. Il portiere gode nel parare i tiri degli avversari, la nostra gioia è poter dare risposte a tutti coloro che si recano nelle nostre 5 strutture dislocate in provincia. Ci riusciamo quasi sempre e vogliamo continuare a farlo. Tutto ciò grazie a 250 specialisti e grazie ai miei collaboratori, un lavoro appunto di squadra».

Fisiomed da anni aiuta realtà del territorio protagoniste in sport di squadra come il calcetto e la pallavolo, festeggiando la scorsa estate lo scudetto della Puma nel volley CSI. Per la quarta stagione consecutiva inoltre è medical support della Med Store Tunit Macerata che milita nella serie A3 nazionale di pallavolo maschile. Fisiomed funge anche da sponsor dell’intero settore giovanile del club.

