Nuovi defibrillatori a Mogliano

DONAZIONE della Croce Verde di due defibrillatori esterni che verranno inaugurati sabato alle 10 all'auditorium San Nicolò

Sabato 15 ottobre alle 10 all’auditorium San Nicolò la Croce Verde Macerata distaccamento di Mogliano organizza l’evento di inaugurazione dei defibrillatori installati nel territorio comunale e di ufficializzazione della fusione con la Croce Verde Mogliano.

La Croce Verde di Mogliano, per aumentare in termini di prestazioni e di servizi per il territorio del Comune di Mogliano stesso e dei paesi limitrofi, è diventata recentemente distaccamento della Croce Verde di Macerata; continua con più forza ed organizzazione a svolgere attività di assistenza socio sanitaria, formazione dei volontari e informazione dei cittadini.

In prima linea per 365 giorni all’anno nel settore del trasporto ammalati, nell’assistenza agli anziani e a coloro che si trovano in qualche modo in difficoltà. L’opera dei tanti volontari, la collaborazione con le Istituzioni locali e l’aiuto ricevuto dalla cittadinanza e dal mondo imprenditoriale del territorio costituiscono la vera forza dell’associazione che in ogni giorno dell’anno con i propri volontari e i propri mezzi presta soccorso sempre e ovunque. Oltre 150 volontari, sette dipendenti,15 ambulanze, pulmini per trasporto disabili più vari altri mezzi da trasporto, compiono infatti ogni anno oltre un milione di Km per arrivare ovunque ci sia necessità.

La Croce Verde ha voluto donare alla cittadinanza di Mogliano due defibrillatori esterni (Dae), che sono dispositivi salvavita in grado di riconoscere un’alterazione del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare – automaticamente o dietro impulso manuale – una scarica elettrica diretta al cuore, azzerandone il battito e successivamente ristabilendone il ritmo. Lo strumento è fondamentale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco: il suo utilizzo nei primissimi minuti dall’evento può aumentare del 70% le possibilità di sopravvivenza e per questo è importante che i defibrillatori siano diffusi capillarmente sul territorio, soprattutto nei luoghi pubblici.

