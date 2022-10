Morrovalle, dopo tre anni

torna “Incanto d’autunno”

L'EVENTO, organizzato dall'associazione commercianti e artigiani con il patrocinio del Comune, in programma domenica: momento clou lo spettacolo del mago Andrea Paris, già vincitore della trasmissione tv “Tu si que vales"

13 Ottobre 2022 - Ore 16:02 - caricamento letture

Tre eventi in uno. Sarà una domenica molto intensa per il ritorno dopo tre anni di “Incanto d’autunno”, evento organizzato da Acam (Associazione commercianti e artigiani di Morrovalle) con il patrocinio del Comune, che festeggia la sua 11° edizione. Il programma è assai ricco e variegato e si aprirà in mattinata all’insegna dello sport: alle 10 ritrovo all’auditorium San Francesco per la partenza della camminata metabolica e per le sedute di ginnastica medica (a cura dell’osteopata e fisioterapista Manuela Emili), walking e “Balla e brucia” (a cura della palestra Sole Acciaio).

A pranzo ci si sposta in centro storico, dove saranno allestiti gli stand gastronomici con tante specialità autunnali locali, a partire da frascarelli, vincisgrassi e polenta. Alle 15, alla selva di San Francesco, spazio ai bambini, con un tour dedicato ai più piccini che sarà affiancato da uno spazio giochi, trucca bimbi e merenda party.

Alle 17 tutti in piazza Vittorio Emanuele l’evento clou della giornata: lo spettacolo del mago Andrea Paris, già vincitore della trasmissione tv “Tu si que vales”. Un’iniziativa che nasce per un motivo molto particolare: realizzare il sogno di Giorgio Baldassarri, ex assessore comunale scomparso nel 2019 all’età di soli 37 anni, di portare a Morrovalle spettacoli di magia e prestigiazione. L’idea, promossa da un gruppo di amici di Baldassarri, è quella di promuovere nei prossimi anni la realizzazione di un vero e proprio cartellone di eventi legati a questo desiderio di Giorgio, rimasto purtroppo incompiuto. A chiudere la giornata, dalle 18 e fino a serata inoltrata, tutti in piazza Garibaldi con i dj set di Nicola Torresi, Giulio Zega, Jacopo Galletta e gli Ercyhomie. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

