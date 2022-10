Consigliera di parità, atenei e avvocati:

via al corso in Diritto antidiscriminatorio

MACERATA - Il protocollo è stato presentato in tribunale alla presenza del presidente Paolo Vadalà. Nel progetto coinvolte Unimc e Unicam. Previsto anche un bando. Deborah Pantana: «Le donne troppo spesso hanno paura e neanche provano ad avere giustizia»

di Alessandra Pierini (Foto di Fabio Falcioni)

È un’aula del tribunale di Macerata il luogo scelto per “battezzare” il nuovo corso in Diritto antidiscriminatorio e il bando per avvocati che saranno chiamati a supportare l’attività dell’ufficio della Consigliera di Pari Opportunità della Provincia di Macerata.

«Abbiamo scelto di essere qui – ha detto Deborah Pantana, attuale consigliera di parità – perché le donne non vengono in tribunale, troppo spesso hanno paura e neanche provano ad avere giustizia».

Accanto a Pantana, a ratificare l’importanza del momento c’è il presidente del tribunale, Paolo Vadalà. L’aula 4 del tribunale è gremita di donne, professioniste, che fanno parte del comitato consultivo di cui la Consigliera si è dotata.

L’atto presentato questa mattina, in particolare, coinvolge l’Ordine degli avvocati, oltre alle università di Macerata e Camerino. «Grazie al protocollo firmato – ha spiegato Deborah Pantana – la Consigliera di Pari opportunità potrà costituirsi parte civile nei casi in cui ne valuterà la necessità. È una delle poche iniziative di questo tipo in Italia. Dal protocollo è nata l’esigenza di creare un bando per avvocati che sosterranno questa attività».

Passaggio che ha richiesto l’attivazione di un corso di Diritto antidiscriminatorio per sensibilizzare avvocati su tematiche importanti e che richiedono una certa sensibilità.

«Questo tipo di attività – ha detto l’avvocato Leide Polci, rappresentante dell’Ordine degli avvocati – richiede formazione e competenza. Spesso la normativa che esiste non si applica per una conoscenza rimasta superficiale». Così anche Ines Corti, docente Unimc: «Esiste un problema di genere, esistono le norme ma il tutto non viene riportato a sistema, è importante avere una visione ad ampio respiro».

«Questa è una esperienza unica – ha detto Barbara Re, docente Unicam – è una esperienza unica di collaborazione di rete. È un valore enorme perché contrastare la violenza contro le donne servono competenze». Il presidente Vadalà porta ad esempio l’omicidio avvenuto ad Osimo e l’omicidio di Rosina per cui si sta svolgendo il processo in un’aula vicina: «Sono l’apice di situazioni che nascono in famiglia, tanti divorzi e separazioni. Questo protocollo in prospettiva è importante a tutela anche di situazioni familiari in cui spesso la donna, per una atavica mancanza di protezione, è soggetto debole».

