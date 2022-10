Centrata da un camion

mentre è in bici,

una 51enne in ospedale

CIVITANOVA - E' stata investita all'altezza della rotonda di via Indipendenza sulla Statale 16, la bici è rimasta incastrata sotto al veicolo

13 Ottobre 2022 - Ore 17:10 - caricamento letture

Travolta da un camion mentre è in bicicletta, in ospedale una 51enne. L’investimento poco prima delle 16 lungo la Statale 16 all’altezza della rotonda di via Indipendenza. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili urbani un camion condotto da un uomo ha urtato la donna, ucraina residente in città, in sella ad una bicicletta trascinandola dietro.

A causa dell’impatto la 51enne è finita a terra e la bicicletta è stata completamente travolta ed è rimasta incastrata sotto l’asse del mezzo pesante. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso la donna e l’ha condotta in ospedale a Civitanova, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi e per smaltire il traffico lungo la strada principale.

(l. b.)

(foto Federico De Marco)

