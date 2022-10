Cavalcavia messo in sicurezza,

riaperta la “corta”

SAN SEVERINO - La strada che va dal centro a Serripola è stata riaperta al traffico: era stata chiusa ieri dopo che alcuni pezzi di cemento erano caduti sulla carreggiata

E’ tornata di nuovo transitabile la “corta” che conduce dal centro urbano alla frazione di Serripola. La strada era stata chiusa nel tardo pomeriggio di ieri in via precauzionale dalla Polizia locale dopo il distacco di alcuni frammenti di cemento dal cavalcavia ferroviario. I tecnici e gli operai del Comune hanno effettuato un un intervento di messa in sicurezza. «I sopralluoghi dei tecnici comunali ma anche dei vigili del fuoco e dei tecnici di Rfi hanno escluso pericoli per la stabilità della struttura – spiega il Comune – Anche al circolazione ferroviaria non ha subito rallentamenti».

