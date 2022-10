Auto contro scooter sulla rotonda,

un 68enne soccorso dall’eliambulanza

MORROVALLE - L'incidente intorno alle 15 di fronte al bar Spreca a Trodica. Il ferito trasportato prima a Civitanova dalla Croce Verde e poi a Torrette dall'elicottero

Mancata precedenza sulla rotonda, si scontrano auto e scooter, un 68enne trasportato a Torrette. E’ successo intorno alle 15 a Trodica di Morrovalle, di fronte al bar Spreca. Per cause in corso di accertamento l’uomo in sella alla due ruote è finito a terra dopo l’urto con una vettura. Immediati i soccorsi. Sono prontamente intervenuti gli operatori dell’emergenza della Croce Verde di Morrovalle che, prestate sul posto le prime cure del caso, hanno allertato l’eliambulanza vista la dinamica dell’incidente e predisposto il trasferimento del 68enne a Civitanova con l’ambulanza. L’elicottero è atterrato sulla piazzola dell’ospedale, il ferito è stato caricato nel velivolo e trasferito all’ospedale di Ancona.

(Redazione Cm)

