POTENZA PICENA - E' quanto emerso dall'incontro tra Comune, Segretariato regionale e Soprintendenza. L'apertura alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza. L'amministrazione: «L’obiettivo delle azioni messe in campo sino ad oggi è quello di rendere il prima possibile il bene nuovamente fruibile al pubblico, almeno nella sua parte esterna»

«I giardini di Villa Buonaccorsi saranno riaperti al pubblico a conclusione degli interventi di messa in sicurezza attualmente in corso che, oltre alla sistemazione dei percorsi esterni, comprendono l’ammodernamento ed efficientamento dell’impianto di irrigazione». È quanto emerso nel corso dell’incontro, voluto dal Comune di Potenza Picena, a cui hanno preso parte il sindaco Noemi Tartabini, il vice Giulio Casciotti, Carlo Russo del Segretariato regionale e il soprintendente Giovanni Issini.

«Attualmente, infatti, il Segretariato regionale e la Soprintendenza si stanno occupando della gestione della villa per conto del Ministero, nell’attesa del completamento della procedura di federalismo demaniale per trasferire la consegna e gestione del complesso alla Regione – dice l’amministrazione comunale -. L’obiettivo delle azioni messe in campo sino ad oggi è quello di rendere il prima possibile il bene nuovamente fruibile al pubblico, almeno nella sua parte esterna, considerato che la struttura necessita di importanti interventi di messa in sicurezza dei percorsi e delle strutture di copertura. Nel corso dell’incontro proprio il Soprintendente ha sottolineato come il cambio di gestione da privato a pubblico si sia rivelato un processo estremamente complesso».

«Come ci è stato ribadito – spiega il sindaco Noemi Tartabini – il Ministero, in qualità di ente pubblico attualmente proprietario della villa, è tenuto a rispettare una serie di requisiti, in particolare in termini di sicurezza, indispensabili per la pubblica fruizione del bene. In seguito all’acquisizione sono state avviate una serie di indagini, condotte da tecnici incaricati, che hanno evidenziato una impossibilità di fruizione immediata senza la realizzazione degli interventi necessari. Siamo stati poi rassicurati – conclude il primo cittadino di Potenza Picena – sulle conseguenze del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il nostro territorio. Nessun danno evidente è stato fortunatamente registrato nel giardino».

