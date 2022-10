La scuola di Pioraco

protagonista a Bruxelles

IL PROGETTO di efficienza energetica sviluppato e realizzato dal Comune di Pioraco esempio dei distretti a bassa emissione di carbonio, basati sulla sostenibilità ambientale, sul protocollo Itaca e sulla riqualificazione urbana

Il progetto di efficienza energetica sviluppato e realizzato dal Comune di Pioraco nella scuola di Pioraco protagonista a Bruxelles. Ieri, nell’ambito di un progetto europeo promosso dalla Regione Marche (Project partner) sui distretti a bassa emissione di carbonio, sulla sostenibilità ambientale, sul protocollo Itaca e sulla riqualificazione urbana sono state presentate le peculiarità dell’edificio che, nelle prossime settimane, sarà anche oggetto di un importante intervento volto alla ventilazione meccanica controllata.

A Bruxelles, infatti, sono stati presentati i risultati raggiunti dalla Regione Marche, con riferimento all’action Plan, nelle progettualità sviluppate nei territori dei comuni di Pioraco, Pesaro ed Urbino in collaborazione con Itaca e Univpm. Pioraco, appunto, ha partecipato al progetto con il progetto riguardante la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico. «Energia rinnovabile, Green, sostenibilità ambientale e interventi volti alla realizzazione di strutture a bassa emissione di carbonio sono le nuove sfide a cui anche piccoli paesi come Pioraco devono puntare per garantire un futuro alle prossime generazioni e una migliore qualità di vita ai nostri cittadini», si legge in una nota del Comune. Il progetto Lc Districts (Towards low carbon city districts through the improvement of regional policies) in questione è finanziato dal Programma Interreg Europe.

