TOLENTINO - In ospedale con una frattura una 87enne, è successo in viale Benadduci. Un automobilista ha assistito alla scena, accertamenti della polizia locale

12 Ottobre 2022 - Ore 16:27 - caricamento letture

Cade mentre attraversa, anziana in ospedale. E’ successo stamattina verso le 10,30 in viale Benadduci. La donna, 87enne residente in città, stava attraversando la strada poco prima del distributore di benzina, all’inizio di viale delle Cartiere, quando è caduta a terra riportando una frattura. Le cause dell’infortunio sono al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto in quanto un automobilista alla guida di una Fiat Punto, anche lui 87enne ma di Camporotondo, ha dichiarato di averla vista cadere e di essersi fermato subito per portare soccorso. Va quindi verificata l’esatta dinamica del sinistro. Intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso.

