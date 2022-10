Aigeo, Gilberto Pambianchi

diventa “socio onorario”

CAMERINO - Il docente di Unicam ha ricevuto il riconoscimento al termine dell’assemblea nazionale di Palermo dell'Associazione italiana di geografia, fisica e geomorfologia

12 Ottobre 2022 - Ore 09:20 - caricamento letture

Il professor Gilberto Pambianchi, docente di Geomorfologia nella sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam, è stato nominato “socio onorario” dell’Aigeo (Associazione italiana di geografia, fisica e geomorfologia), la società scientifica composta da docenti del settore di tutte le università italiane, da ricercatori di enti pubblici e privati, da tecnici delle amministrazioni pubbliche e liberi professionisti. Il riconoscimento gli è stato consegnato al termine dell’assemblea nazionale dell’Aigeo che si è tenuta a Palermo lo scorso 6 ottobre, nella magnifica aula di rappresentanza del rettorato, situata nel prestigioso Palazzo Steri.

«E’ stata per me una grande emozione – ha affermato il professor Pambianchi – ricevere questo riconoscimento che la società scientifica, che opera da circa 40 anni (prima come gruppo informale del Cnr e successivamente come Aigeo) ha finora riconosciuto soltanto ad otto soci. E’ per me veramente un onore far parte del gruppo di questi otto ricercatori che hanno contribuito al progresso della geomorfologia italiana».

Il Consiglio direttivo e l’assemblea hanno deliberato, all’unanimità, di nominare Gilberto Pambianchi socio onorario dell’Aigeo sulla base delle sue ricerche (circa 190 lavori scientifici e numerose carte geomorfologiche) svolte in Italia, in Francia e in Romania, su vari temi quali la cartografia geomorfologica, la geomorfologia dei versanti, la geomorfologia fluviale, la morfotettonica e geologia del quaternario, che hanno dato un contributo alla comprensione dell’evoluzione del paesaggio in relazione alle deformazioni tettoniche ed alle vicende climatiche quaternarie, responsabili della morfogenesi appenninica dell’Italia centrale.

È stato sottolineato inoltre il ruolo svolto dal professor Pambianchi come membro del Cerg (Centro europeo sui rischi geomorfologici), con sede al Parlamento europeo di Strasburgo, nonché come responsabile dell’Aigeo per i rapporti con Ispra (Ministero della transizione ecologica) e Cng (Consiglio nazionale dei geologi) per la Cartografia geomorfologica. Particolare risalto è stato dato all’opera svolta nei due mandati di presidente dell’Aigeo, nei trienni 2013-15 e 2016-18, in cui il professor Pambianchi ha dato un importante contributo allo sviluppo scientifico delle ricerche nel campo della geografia fisica e della geomorfologia ed alla crescita dell’associazione.

