MACERATA - Ordinanza della polizia locale in vista della manifestazione prevista da giovedì a domenica. Modifiche al traffico anche in viale Puccinotti per lo smontaggio di una gru

“Street Food Festival 2022”, cambia la viabilità. La polizia locale ha emesso un’ordinanza in occasione della manifestazione prevista da giovedì a domenica in piazza Mazzini.

Il provvedimento prevede il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini, sull’area di parcheggio in concessione all’Aom, valido dalle 7 del 13 ottobre fino alle 12 del 17 ottobre eccetto che per i veicoli necessari per l’organizzazione dell’evento. Durante lo svolgimento della manifestazione dalle 18 del 13 ottobre alle 24 del 16 ottobre, inoltre, l’ordinanza prevede il divieto di transito in piazza Mazzini (compresa zona APU).

Un’atra ordinanza è stata emessa per permettere lo smontaggio di una gru in viale Puccinotti. Il provvedimento è valido per martedì 18 ottobre dalle 7 alle 18 e comunque fino al termine dei lavori. In viale Puccinotti: divieto di transito con sbarramento all’incrocio con piazza Garibaldi, per i veicoli provenienti dalla stessa piazza e da corso Cavour; direzione obbligatoria verso “destra”, per tutti i veicoli provenienti da piazza Garibaldi e corso Cavour, con obbligo di immissione in via Dei Giardini; piazza Garibaldi: direzione obbligatoria “dritto” con immissione in via dei Giardini per i veicoli provenienti da piazza Annessione e viale Leopardi; Giardini Diaz e via dei Giardini: sospensione della validità del divieto di transito, direzione consentita a sinistra o dritto, in via dei Giardini sulla rampa in uscita con sospensione della validità dell’obbligo di proseguire dritto.

