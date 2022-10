“L’Infinito” ispira gli artisti,

al via la mostra

“Io nel pensier mi fingo”

RECANATI - Dal 16 ottobre al 30 gennaio la celebre biblioteca di palazzo Leopardi ospita l'arte contemporanea con un dialogo fra artisti di generazioni differenti

11 Ottobre 2022

Casa Leopardi apre la celebre biblioteca di Recanati all’arte contemporanea con la mostra “Io nel pensier mi fingo” dal 16 ottobre al 30 gennaio 2023. Nell’ambito dell’ampio progetto che nel 2019 ha inaugurato i festeggiamenti dei 200 anni di una delle poesie più amate della letteratura italiana, la famiglia Leopardi annuncia il vernissage della prima mostra del ciclo InterValli con la quale, uno dei luoghi più prestigiosi della cultura italiana, si apre all’arte contemporanea per intraprendere un viaggio polifonico tra i diversi linguaggi del presente e puntare così lo sguardo sulla costruzione del nuovo. Partendo da uno struggente verso de L’infinito (1819), il primo appuntamento di InterValli, realizzato con il fondamentale contributo del comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della composizione de L’infinito, propone un itinerario intergenerazionale e internazionale con artisti nati tra gli anni ’30 e ’90 del secolo scorso che si confrontano oggi con la figura di Giacomo Leopardi e con l’atmosfera che ha animato il suo impareggiabile itinerario intellettuale.

«Gli spazi della biblioteca Leopardi, teatro dell’esposizione temporanea, sono luoghi vivi, non soltanto per il pubblico che ne fruisce o gli studiosi che ne consultano le opere, soprattutto perché hanno continuato a produrre cultura nel rispetto dello spirito che li ha visti nascere – ha dichiarato la contessa Olimpia Leopardi. Ciò che ha sempre contraddistinto l’opera svolta dalla famiglia Leopardi, sin dal gesto rivoluzionario del conte Monaldo, padre del Poeta, di aprirne le sale ai cittadini nel 1812 è quello di rendersi luogo di scoperta, territorio libero per un dialogo sul senso stesso della vita. Con questo spirito Io nel pensier mi fingo vuole essere un dono ai visitatori di Casa Leopardi, l’occasione per permettere loro di scoprire la connessione fra discipline all’apparenza distanti, come la letteratura e l’arte visiva». Nata da un’idea di Olimpia Leopardi e curata da Antonello Tolve l’esposizione offrirà nelle sale della Biblioteca una selezione di opere di Tomaso Binga, Jeanne Gaigher, H.H. Lim, Maurizio Mochetti, Melissa Lohman, Patrizia Molinari, Adrian Tranquilli e Narda Zapata. «La forza evocativa del pensiero che si finge, diventa in questa esposizione spazio in cui la ragione lascia il posto all’immaginazione», ha spiegato il curatore della mostra Antonello Tolve.

