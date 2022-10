Casa degli artisti,

dalla Regione 34mila euro

PORTO RECANATI - Ok dalla giunta per gli interventi di miglioramento e allargamento della struttura

11 Ottobre 2022 - Ore 13:35 - caricamento letture

Casa degli artisti a Porto Recanati, al via la riqualificazione e l’allargamento degli spazi. Nella seduta di ieri la giunta Michelini ha approvato gli interventi per la riqualificazione dell’edificio di via Nazario Sauro. I lavori, resi possibili grazie a specifico contributo regionale di 34 mila euro, prevedono una serie di interventi: verranno demoliti i muri delle docce a sud e dal locale se ne ricaverà una ulteriore sala prove, parte degli stessi ex locali docce a sud diventeranno un bagno per disabili che nel progetto originario non era stato previsto. La vecchia caldaia che era rimasta nel sito verrà smantellata e consentirà di recuperare spazio per allargare uno studio musicale preesistente. «Abbiamo pensato che un locale nuovo e confortevole non poteva conservare al suo interno una caldaia di grandi dimensioni che era ormai un rudere in bella vista. – ha dichiarato soddisfatto il sindaco Andrea Michelini-. Tali lavori, una volta ultimati con un cronoprogramma già stabilito che prevede anche altri interventi migliorativi, consentiranno di avere a disposizione una struttura che potrà pienamente definirsi come funzionale e non più come un ex spogliatoio che aveva conservato in gran parte la sua caratteristica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA