La migrazione climatica

in una prospettiva di genere

MACERATA - Ciclo di incontri aperti al pubblico su prenotazione al via dal 14 ottobre ad Unimc

Nell’ambito del progetto Horizon 2020 “Climove – Gender CLImate Migration: EU inOvatiOn Socio-Legal Avenues” (n. 101031252) dell’Università di Macerata, si terrà il ciclo di seminari “La migrazione climatica in una prospettiva di genere”, aperto anche al pubblico su prenotazione.

Gli effetti dell’emergenza climatica hanno, infatti, un impatto differenziato sulle donne e sulle ragazze dei Paesi più poveri e generano migrazioni forzate che comportano anche rischi differenziati. Questa serie di seminari si occuperà di approfondire, da molteplici punti di vista, le principali sfide affrontate dalle donne migranti colpite dagli impatti dei cambiamenti climatici e di individuare soluzioni innovative e sostenibili per garantire un’adeguata protezione della vulnerabilità.

I seminari si terranno al Dipartimento di Giurisprudenza nei mesi di ottobre, a partire dal 14, e novembre, in genere il venerdì. I relatori provengono dal mondo accademico, istituzionale, associativo – partecipano anche Open Arms e WelcomeRefugees – e dalla società civile in generale, al fine di far confrontare le diverse prospettive su questo tema legato agli spostamenti di persone generati dagli impatti climatici. I seminari sono aperti al pubblico, che potrà seguirli da remoto o in presenza. È necessario registrarsi gratuitamente. Per informazioni e prenotazioni: tinyurl.com/migrazioneclimaticaunimc.

