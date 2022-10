10 Ottobre 2022

Una domenica di solidarietà con il sole e a contatto con la natura, anche non allenati grazie alle bici a pedalata assistita, lungo il percorso delle acque a Pieve Torina. Grazie al Progetto “C’Entro. Insieme per le terre del Sisma”. L’evento organizzato da Paolo Gobbi del Csv Marche, con la guida Stefano Marchegiani del Frontignano Bike Park, l’Avis e il Comune di Pieve Torina, ha raccolto circa 30 persone in bici e anche un gruppetto che si è unito a piedi. Il saluto del sindaco Alessandro Gentilucci è stata un’esortazione ai partecipanti a non far dimenticare le difficoltà della popolazione locale alle prese con una ricostruzione ancora di là da venire.