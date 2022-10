Alla guida ubriachi o con la droga:

quattro denunce, sei patenti ritirate

Arrestato un 53enne

CONTROLLI dei carabinieri della Compagnia di Macerata tra il capoluogo e Corridonia: segnalate come assuntori di stupefacenti alla Prefettura due persone. Un uomo trasferito al carcere di Fermo dopo la revoca della messa in prova

10 Ottobre 2022 - Ore 17:20 - caricamento letture

Quattro persone denunciate, sei patenti ritirate, una arrestata e due segnalate come assuntori di droga. E’ il bilancio dei controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Macerata in questi primi mesi di ottobre.

Lunedì scorso il Nucleo operativo e radiomobile ha denunciato per guida in stato di ebrezza un uomo 44enne di Corridonia. Era stato fermato alla guida della sua auto in città e all’alcoltest aveva fatto registrare un tasso di alcol pari 1,19 grammi per litro di sangue, più del doppio del limite consentito. Altre due persone sono state denunciate sempre per guida in stato di ebbrezza stanotte a Macerata. La prima, una giovane 28enne di Silvi, è stata fermata alle 3,30 mentre era alla guida della sua autovettura e sottoposta ad alcoltest ha fatto registrare un tasso di 1,05 g /l. La seconda, un uomo 40enne di origine domenicana e residente a Macerata, è stata fermato alle 2,30 mentre era alla guida della sua auto e ha fatto registrare un tasso di 1,83. La quarta persona denunciata per guida in stato di ebbrezza è un 31enne di Macerata, fermato dai militari sabato notte nel capoluogo: aveva un tasso di 0,85. A tutti e quattro è stata anche ritirata la patente. Mentre un giovane di 29 anni di Montegranaro è stato fermato alla guida della sua auto sempre sabato notte a Macerata e ha fatto registrare un tasso di alcol pari a 0,79. Per lui, oltre alla patente ritirata, una sanzione di 543 euro.

Venerdì, invece, i carabinieri hanno arrestato a Macerata un 53enne. Sull’uomo, già agli arresti domiciliari, pendeva infatti un’ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza di Macerata che disponeva la provvisoria sospensione della precedente misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con l’accompagnamento nell’istituto di pena più vicino. L’uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Fermo.

Infine sabato due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga. La prima, una donna di origini romene residente a Corridonia, mentre era alla guida della sua autovettura è stata controllata poco dopo la mezzanotte in città. Dopo un’approfondita verifica, è stata trovata in possesso di un involucro contenente 5,84 grammi di hashish. Oltre alla segnalazione, le è stata ritirata anche la patente. La seconda persona, un 35enne del Gambia residente a Macerata, è stata controllata da un equipaggio del Nucleo Radiomobile intorno alle 4,30 nel capoluogo mentre passeggiava. E’ stato trovato con 9,36 grammi di hashish.

(redazione CM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA