Il Rotary per l’Anffas

a colpi di padel

MACERATA - Seconda edizione del torneo che ha l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare all'associazione. Record di presenze con 36 coppie iscritte

8 Ottobre 2022 - Ore 10:46 - caricamento letture

Al via la seconda edizione del torneo di padel in collaborazione con il tennis padel team Torresi di Macerata organizzato dal Rotary club Macerata “Matteo Ricci”. Il presidente Guido Grandinetti, nell’ambito delle specifiche attività di service nel territorio ha patrocinato ed organizzato il secondo torneo che si svolge in questo fine settimana a Macerata. L’organizzazione dell’evento, curato dalla campionessa nazionale Patrizia Magnante, è finalizzato alla raccolta fondi da destinare in beneficenza all’Anffas di Macerata, per sostenere le attività riabilitative e d’inclusione delle persone con disabilità. L’evento è alla sua seconda edizione e quest’anno ha raggiunto la quota record di iscrizione di 36 coppie e si svolgerà in due giornate: il sabato dedicato alle fasi eliminatorie e la domenica le semifinali e finali. Il torneo di padel, diventato ormai uno sport molto diffuso ed alla portata di tutti, è una occasione di divertimento e sport. Presente anche un’area hospitality con i prodotti creati dai ragazzi dell’Anffas, tutto a supporto della beneficenza.

