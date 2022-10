Sono tornati ad allenarsi dopo due anni di stop forzato, a causa del Covid, gli atleti del Judo Equipe Macerata, l’unica associazione sportiva di judo olimpico della città. A causa della pandemia in corso, infatti, il judo, quale sport da contatto ed al chiuso, è stato fermo più a lungo, per circa due anni, un po’ per le restrizioni normative imposte a livello nazionale ed un po’ per libera scelta del club biancorosso, quest’ultima improntata a questioni di opportunità e tutela nei confronti della salute dei giovani atleti.

Il sodalizio maceratese, che ha già iniziato a lavorare per alcune novità, da questa settimana ha potuto riprendere l’attività in materassina, con i suoi atleti più grandi, nella palestra del Liceo scientifico “G.Galilei”. «Un sentito ringraziamento va al personale della Provincia e del Liceo scientifico “G. Galilei” che – dice il club – a vario titolo, si è adoperato con solerzia per permettere l’avvio tempestivo dell’attività sportiva».