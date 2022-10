Pollenza, riapre la biblioteca:

Bugari e Castori ospiti d’onore

INCONTRI - Domani alle 16,30 appuntamento con lo scrittore e sociologo jesino, vincitore del Premio Baldoni 2022 con “La Simeide. Una lotta vincente”. Alle 19 in sala convegni, all’interno del Palazzo comunale, il mister presenterà il libro a lui dedicato

«È giunta alle porte la tanto attesa riapertura della biblioteca comunale di Pollenza, dopo una pandemia che per troppo tempo ci ha tenuti distanti dai luoghi di cultura». Ad annunciarlo in una nota il Comune. Si comincia domani, sabato 8 ottobre, alle 16,30 con la riapertura della biblioteca in compagnia dello scrittore e sociologo jesino Tullio Bugari, vincitore del Premio Baldoni 2022 col libro “La Simeide. Una lotta vincente”. Alle 19 in sala convegni, all’interno del Palazzo comunale, ospite mister Fabrizio Castori per la presentazione del libro a lui dedicato “Fabrizio Castori. La storia di Mister Promozioni”: l’uomo dalle imprese impossibili che diventano possibili. Un mirabile esempio di self-made man, è l’unico tecnico italiano ad aver scalato tutti i campionati, conquistando dieci promozioni nel passare dai dilettanti ai professionisti con due avventure in serie A, sedici in B e otto in C.

Domenica 9 ottobre dalle 16,30 al presidio Npl di Palazzo Cento ci sarà l’incontro “Biblioavventura” dedicato alle famiglie con bambini e bambine 0-6 anni, per un pomeriggio di lettura insieme alle volontarie Nati per Leggere. A partire dal 10 ottobre la biblioteca sarà accessibile al pubblico tutti i lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18. Saranno attivi i servizi di consultazione testi e concessione di prestiti e sarà garantito l’accesso nelle sale lettura. Per informazioni o maggiori dettagli chiamare i seguenti numeri 0733/548708 – 0733/549387 o scrivere a biblioteca@comune.pollenza.mc.it .

