TOLENTINO - "Le piante crescono guardando il cielo" è il titolo del suo libro che presenterà domani. Appuntamento alle 17.30 al Politeama. L'intento è di far conoscere il mondo delle piante officinali

Sarà presentato domani sabato 8 ottobre, alle 17.30 al Politeama di Tolentino, il libro di Gianni Corvatta “Le piante crescono guardando il cielo”, edito da Giaconi Editore. Interverrà Laura Mocchegiani, coordina Luca Romagnoli. Gianni Corvatta, laureato in chimica, si è occupato in qualità di dirigente, prima in campo sanitario poi in quello ambientale della tutela e della salvaguardia della salute e dell’ambiente. Da sempre interessato di botanica e in particolare di piante officinali, ha condiviso questa sua passione con la moglie Antonella Leggi e proprio riprendendo una sua ricerca e per ricordare la sua pioneristica attività di erborista, ha scritto questo libro “Le piante crescono guardando il cielo” con l’intento di far conoscere il mondo delle piante officinali.

«Ne è scaturita una pubblicazione molto curata che si presenta come una guida di agevole consultazione sull’utilizzo delle piante medicinali, prendendo in esame le più comuni tipologie di specie botaniche impiegate in erboristeria, i loro principi attivi, le modalità di assunzione e i benefici che ne derivano – si legge nella nota del Comune di Tolentino -. Una sorta di viaggio che inizia nelle spezierie medioevali, riportando anche alcuni antichi rimedi palesemente inutili preparati da ciarlatani e imbroglioni che rendono la lettura piacevole, suscitando molte curiosità, fino alle più recenti ricerche. A completare il libro i cenni storici, gli elementi di fitoterapia, i principi attivi delle piante officinali e i consigli utili sulla raccolta e la conservazione delle erbe. Ogni scheda delle piante prese in considerazione è corredata a fronte da una pregevole illustrazione estratta da pubblicazioni del Settecento. A completare il libro anche il decreto del Ministero della Salute inerente la disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali e il glossario botanico».

Alla presentazione sarà presente anche l’autore. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

