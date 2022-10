Al ragù o al sugo bianco,

a Sant’Angelo in Pontano torna

la sagra del Polentone

FESTA - Domenica a partire dalle 11 la 25esima edizione della manifestazione organizzata in occasione della 51esima Fiera e Mostra degli Uccelli, che si svolgerà per tutte le vie del paese. (Articolo promoredazionale)

Sant’Angelo in Pontano, caratteristico Alborgo dell’entroterra maceratese, è pronto ad accogliere tutti gli amanti della buona cucina che vorranno assaporare un piatto tipico santangiolese, il polentone.

Domenica 9 ottobre, a partire dalle 11, si terrà infatti la 25° edizione della Sagra del Polentone, manifestazione organizzata in occasione della 51esima Fiera e Mostra degli Uccelli, che si svolgerà per tutte le vie del paese, offrendo la possibilità di visitare questo piccolo gioiello delle colline maceratesi. Saranno presenti stand gastronomici con possibilità di consumazione sul posto o da asporto, esposizione di volatili e stand di artigianato artistico, hobbistico e articoli vari per le vie del centro e molto altro. Negli stand gastronomici sarà possibile gustare il polentone, variante al ragù e variante con sugo bianco, secondi di carne e contorni, preparati dai volontari dell’associazione Pro Loco Sant’Angelo in Pontano.

