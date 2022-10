Riapre il Donoma, Angelini:

«Sicurezza e metal detector

per un divertimento senza problemi»

CIVITANOVA - Sabato al via la nuova stagione con il format Senorita. Il titolare assicura: «Aumenteremo i controlli nella zona a sud che si affaccia su La Parigina, il bilancio dello scorso anno è positivo in questo senso e abbiamo fatto richiesta anche per limitare al transito delle auto il tratto di via Mazzini dalla mezzanotte alle 5 eccetto per residenti e mezzi di soccorso e forze dell'ordine»

6 Ottobre 2022 - Ore 16:51 - caricamento letture

di Laura Boccanera

Al via da sabato la stagione 2022/2023 del Donoma di Civitanova a con l’imperativo del divertimento responsabile.

Il titolare Daniele Maria Angelini che ha rilevato dalla precedente gestione Longhi il locale si prepara ad ospitare l’intrattenimento della notte e una serie di ospiti illustri. Tra i più attesi Tananai e Andrea Damante. Dal LeGall in arrivo anche il Novella2000 party con ospiti vip al seguito del direttore Roberto Alessi. Ad illustrare gli obiettivi e il programma questa mattina è stato proprio Angelini: «Abbiamo rinnovato il locale apportando alcuni cambiamenti illuminotecnici per la resa scenografica lavorando quindi sul concetto di luce – ha spiegato . Per quanto riguarda gli aspetti che ci stanno più a cuore come la sicurezza e la gestione all’esterno del locale confermiamo l’impianto di security dello scorso anno. Aumenteremo la sicurezza nella zona a sud del Donoma che si affaccia su La Parigina, il bilancio dello scorso anno è positivo in questo senso e abbiamo fatto richiesta anche per limitare al transito delle auto il tratto di via Mazzini dalla mezzanotte alle 5 eccetto per residenti e mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Spesso accadeva infatti che persone in auto o in motorino sfrecciassero sgommando davanti al locale arrecando fastidio per i rumori, ma diventando anche un pericolo per l’incolumità dei presenti. Inoltre confermeremo l’uscita scaglionata per evitare che il vocìo di chi esce disturbi i residenti. Inoltre abbiamo fatto richiesta anche di utilizzo dei metal detector per individuare possibili accessi di persone facinorose con spray o coltelli o oggetti potenzialmente pericolosi».

Questo per quanto riguarda l’esterno: all’interno a farla da padrona invece sarà la musica. Si riparte con il format Senorita che diventa resident nella serata del sabato. Al vaglio la possibilità di estendere al venerdì per il format del Latin power. All’accoglienza Angelini ha selezionato un concentrato di bellezza con l’assunzione delle miss presenti alla finale regionale di Miss Marche, la seconda classificata Sara Matrullo e Miss Sorriso Shari Romoli. Tra gli ospiti che animeranno la discoteca i più attesi Tananai, Eiffel 65 e Andrea Damante. Ma altri vip potrebbero fare capolino con l’arrivo di Roberto Alessi e del Novella 2000 party già sperimentato durante l’estate al LeGall. E tra le novità potrebbe tornare ad essere operativo anche il ristorante: «Stiamo valutando se riaprire solo in concomitanza delle serata di apertura della discoteca o anche nelle altre sere. Certo anche il caro bollette incide: abbiamo calcolato che per una serata di apertura spenderemo tra i 1000 e i 1500 euro solo di elettricità, più del doppio dello scorso anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA