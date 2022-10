Piazza Garibaldi,

terminato il restyling

CIVITANOVA - Terminata la prima parte dei lavori nella città alta, spesa di 470mila euro. Ora al via la seconda, la sistemazione del verde. L'assessore Carassai: «Non ci saranno modifiche alla viabilità»

6 Ottobre 2022 - Ore 16:34 - caricamento letture

Lavori terminati, domani mattina riapre alla viabilità piazza Garibaldi nella città alta, e sarà di nuovo possibile raggiungere il centro storico anche da Porta Marina. A darne comunicazione è Ermanno Carassai, assessore ai Lavori Pubblici. «Dopo la sistemazione di via Roma, vicolo dei Sediari e parte di via dell’Aurora – ha detto Carassai – abbiamo sistemato un’altra importante arteria stradale nel borgo alto, che collega le vie Tito Minniti e Guglielmo Oberdan».

I lavori, per un importo totale di 470mila euro, di cui 120mila a carico dell’Atac, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione dei sottoservizi e il rifacimento degli allacci alle fognature degli scarichi provenienti dalle abitazioni oltre alla sostituzione della rete idrica secondaria, dei relativi allacci. Terminata la prima fase, inizierà la seconda, quella di restyling del verde «ma non ci saranno modifiche alla viabilità – assicura l’assessore- . Sposteremo solo le transenne per permettere alle diverse ditte di lavorare». Il progetto di restyling del verde, per un importo totale di 64mila euro è già stato predisposto dall’ufficio tecnico ed è in attesa di essere approvato dalla giunta. Saranno realizzate delle aiuole, percorsi pedonali e nuove panchine, oltre ad un nuova illuminazione a led. «Continua l’attività dell’amministrazione comunale per riqualificare il centro storico – ha concluso l’assessore Carassai – sono in programma ulteriori lavori per migliorare la viabilità e la vivibilità di Civitanova Alta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA